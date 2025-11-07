鬧阮綜合醫院！ 疑沒掛號闖診間問「病情」 醫師崩潰險爆衝突

高雄阮綜合醫院，發生一起疑似醫生與病患家屬口角爭執。（圖／翻攝社會事影音）

高雄阮綜合醫院，6號下午發生一起疑似醫生與病患家屬口角爭執，一名許小姐疑似沒有掛號，為了聽取報告，竟然硬闖診間，由於遭拒絕後在現場抱怨，最後醫師被吵到情緒崩潰，一度離開診間，跟對方吵成一團氣氛緊張。

這起醫病爭執事件發生在6日下午，地點在高雄苓雅區的阮綜合醫院。根據現場情況，許姓女子想了解其母親的病情，但未經掛號便試圖進入診間。當醫師拒絕其要求時，許女在診間外抱怨，嚴重影響醫師看診。醫師情緒激動地表示，未掛號便闖入診間是不允許的，而且許女還向護理人員表示醫師「缺錢」，這已構成妨害信用和名譽。

一名許小姐疑似沒有掛號，為了聽取報告，竟然硬闖診間，由於遭拒絕後在現場抱怨，最後醫師被吵到情緒崩潰。（圖／翻攝社會事影音）

醫師與許女之間的爭執焦點在於病人看診的程序問題。醫師強調，許女的母親來看病時，許女從未陪同，卻在隔天未掛號的情況下前來詢問病情。許女則聲稱是居服人員告訴她相關資訊，醫師則要求對質釐清事實。雙方言詞激烈，最終不歡而散。

有民眾認為，單純詢問病情還需要掛號是不合理的做法。（圖／TVBS）

對於這起事件，其他民眾看法不一。有民眾認為，即使只是問診而未拿藥，也應該支付問診費，就像找師傅檢查家中物品故障一樣需要支付費用，認為未掛號硬闖確實不妥。但也有民眾表示，單純詢問病情還需要掛號是不合理的做法。

目前院方已將此案交由司法處理，不願對外回應細節。當事的許女也未再公開現身說明。這起醫病糾紛的真相如何，恐怕只有當事雙方清楚，但也反映出醫病溝通與醫療體系規範之間的張力。

