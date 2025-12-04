鬧鬼劇院藏18年苦戀！邵雨薇驚吐「我愛的人死了」 被曝私下超愛這玩具
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》今（4日）釋出前導預告，電影由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，故事講述劇場女主角趙采思（邵雨薇飾演）苦守十八年的愛情，因一群年輕人勇闖劇院，意外揭開一段都市傳說。
預告中，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，兩人並肩迎風的笑容十分賞心悅目。邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事：「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾。
邵雨薇與初孟軒首次對戲，就在三芝白沙灣拍攝談心戲，面對強烈海風，兩人仍得演出溫柔相惜的氛圍。邵雨薇笑說：「那場戲全身貼滿暖暖包上陣，還要努力微笑不顫抖！」
賴雅妍深夜驚醒喊賣劇場 未完成劇本《寶釧》成鬧鬼關鍵線索
《啵me之我的青春住了鬼》前導預告可見由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫」，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面。邵雨薇飾演的劇院管理者卻堅稱：「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心。
另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒，躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身，並想把劇場賣掉。飾演賴雅妍助理的亮哲則提醒初孟軒，父親（鄭人碩飾）當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索，也讓觀眾更加好奇幕後真相。
劇組難忘基隆寒流海風 初孟軒塞衛生紙止鼻水禦寒
電影在位於基隆的劇場拍攝，初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」他分享禦寒妙招：「每當寒流來襲，只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」
李雪也表示，拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。陳昱廷則說：「最困難的是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」
飾演「青春五人幫」的李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇的貼心互動。李雪笑說：「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」陳昱廷則透露：「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」電影《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。
西城男孩成軍25週年重返高雄！攜手台北愛樂 經典金曲交響樂一夜限定
卡麥隆曝《阿凡達3》哭點堪比《鐵達尼號》 中國首映臨時喊卡、網猜與宏福苑大火有關
一天趕兩場婚禮！劉冠廷被離婚爸媽逼崩潰 9m88預習辦婚禮
