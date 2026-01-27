「鬪粄文化」好運再加馬 台中東勢新丁粄節今登場

台中市政府客委會27日於台中市政大樓惠中樓舉辦記者會，客委會主委江俊龍今指出，台中東勢新丁粄節將於2月27日、28日在東勢客家文化園區登場，江俊龍今指出，今年除延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神，好運再加「馬」，特邀FOCASA馬戲團首次到台中山城演出，歡迎大家一同參加新丁粄節探索馬戲魅力。(見圖)



東勢新丁粄節將於2月27日、28日在東勢客家文化園區盛大登場，由主委江俊龍主持，立法院副院長江啟臣、市議員劉士州、吳振嘉、邱愛珊等人皆到場共襄盛舉，為活動揭開精彩序幕。

客委會指出，園區展館內120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，將於活動兩日晚間6時分享給現場民眾；此外，民眾可至「北興里雙福祠」參與求子儀式，或前往「東勢文昌廟」祈求文運昌隆；3月3日在東勢永光祠、永安宮、泰安宮、米粉寮樂善祠及芎蕉下伯公廟皆有舉辦原汁原味的「鬪粄」活動，敬邀全國民眾年節進山城東勢感受客庄人情味，共度愉快的新丁粄節。

市府客委會主委江俊龍指出，今年除延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神。

江俊龍強調，今年新丁粄節好運再加「馬」，特邀台灣第一個當代馬戲藝術團－由榮獲「中華民國十大傑出青年」林智偉團長帶領的FOCASA馬戲團首次來到台中山城演出，2月27日晚間將在東勢客家文化園區帶來精采的親子劇場，邀請全國民眾一起打開《潘朵拉的盒子》，在新丁粄節探索馬戲魅力。

江俊龍表示，今年新丁粄節延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神，在主視覺設計上，特別邀請藝術家丘璦珍以「麒麟送子」為創作理念，麒麟象徵祥瑞，也是伯公的守護神，而龜粄代表男生、桃粄代表女生，不論龜粄、桃粄都是新丁粄，充分呼應品牌核心精神，是今年活動一大亮點。