鬱金香季中社觀光花市「鬱金香」季登場 迎客至三月中旬

后里區中社花市鬱金香季，八日正式登場，五十種不同品種鬱金香，透出嬌柔之美，在冷颼颼的氣候中，仍擋不住鬱金香的美色，吸引大批遊走穿梭觀賞，香氣樸鼻，心曠神怡不自覺的拍照打卡分享。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

后里區中社觀光花市「鬱金香」季，八日上午假歐式花園內揭幕，首波提供一萬五千株鬱金香與矇花爭艷。董事長賴啟文表示，全期花季計有五十多鬱金香品種、二十五萬株迎客，即日起陸續分批在歐式花園裏綻放至三月中旬。

賴董事長表示， 每年一至三月，中社花市就是要種出美麗的七彩鬱金香，讓全台灣的人們，不用花大錢飛出國，來到「中社」，就能秒飛歐洲荷蘭，走進夢幻般鬱金香花園。今年進口的鬱金香球根數量二十五萬球，花色品種上約是50支，在鬱金香花季不到九十天條件下，分批種植，分批綻放，努力營造出繽紛色彩的花花世界。

（記者陳榮昌攝）

今年2026鬱金香花季首週有9個花色搶先迎賓：紫王子、陽光王子、白馬王子、糖果王子（淺紫）、功夫（紅/白）、賽金黃、至愛（紅）、道瓊斯（紅/黃）、荷蘭設計（粉/白）。預計週週不同花色輪番上演，一同感染她的迷人魅力吧！遊客來到中社花海，除了欣賞荷蘭鬱金香，八公頃餘的花園中還有百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、一串紅、紫色鼠尾草、麥桿菊、炮仗花等的七彩花田，加上最壯觀的背景─火炎山襯托，花園裡每個轉身都是美麗的風景！