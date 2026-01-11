《鬼丈夫》男星趙學煌驟逝！車禍癱瘓25年 親友證實噩耗震撼演藝圈

（記者張芸瑄／綜合報導）演藝圈再傳憾訊！曾在《鬼丈夫》、《一剪梅》、《望夫崖》等多部經典台劇中留下深刻形象的資深演員趙學煌，昨（10）日驚傳離世，享壽 69 歲。他在 2000 年因車禍造成胸部以下癱瘓，與病痛相伴長達 25 年。多位演藝圈人士向《ETtoday星光雲》證實噩耗，難掩悲痛直言：「人生真的無常。」

圖／資深演員趙學煌，昨（10）日驚傳離世，享壽 69 歲。（翻攝臉書）

多名老友透露，今日已陸續接獲趙學煌離世消息，語氣中滿是不捨，感嘆這個噩耗來得突然，又再次提醒世事難料，令人心情格外沉重。

《聯合報》指出，趙學煌的女兒趙璿悲慟證實父親離世，哽咽表示：「爸爸去當天使了。」她透露父親近期香港返台後在家中平靜離開，家屬仍在整理心情。

趙學煌是 80、90 年代極具代表性的實力派演員，曾在多部戲劇中塑造慈父、剛烈長輩與硬派男性角色，深受觀眾喜愛。然而，他在 2000 年於中國拍戲期間發生嚴重車禍，脊椎重創導致終身癱瘓，自此與輪椅相伴，人生軌跡大幅改變。

面對突如其來的劇變，趙學煌曾經歷長時間的低潮，但在妻子吳萍多年如一日的照護下逐漸走出陰霾。他曾多次感謝妻子的陪伴，坦言若沒有對方撐著，他很難渡過這 25 年。

儘管身體行動受限，趙學煌仍曾在 2005 年短暫復出，接演《再見，忠貞二村》，當時展現出堅毅與對表演的熱愛，令許多後輩演員深受鼓舞。如今傳出離世消息，也讓許多熟悉他的觀眾與圈內人深感惋惜。

