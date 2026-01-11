《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲 昔因車禍脊椎受傷癱瘓25年

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

資深藝人趙學煌10日驚傳離世，享壽69歲。生前他所參演的《鬼丈夫》、《一剪梅》等作品都讓觀眾印象深刻，如今傳出噩耗，親友已經證實，讓外界相當震驚，而過去與他一起合作過電視劇花系列《孽女花》的楊貴媚也發聲了。

趙學煌驚傳離世，享壽69歲。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

根據《ETtoday星光雲》報導，一名演藝圈友人提到，有接到趙學煌離世的消息，由於事發突然他感嘆人生無常。而據《聯合報》報導，女兒趙璿也證實，「爸爸去當天使了。」並透露父親是在近期平靜離開的。

廣告 廣告

對此，曾和趙學煌在花系列「孽女花」飾演夫妻的楊貴媚悲痛說：「趙學煌是生命鬥士，因車禍病痛折磨了26年，終無病無痛的遨遊大千世界，當天使了。很捨不得，但我想這對他是最好的離苦，得樂。」而她也回憶，年輕時的趙學煌為人有真誠、風趣，對自己也是照顧有加。

其實趙學煌生前累積許多影視作品，精湛演技讓他成為80、90年代家喻戶曉的實力派演員，不過他卻於2000年在中國發生一起嚴重車禍，導致脊椎受傷，胸部以下癱瘓，往後只能靠輪椅輔助，這些年來多虧妻子吳萍的陪伴，才讓趙學煌走出陰霾。







更多FTNN新聞網報導

黃鐙輝憶曹西平哽咽！曾怕他獨自過年揪友相聚陪伴 感嘆：真的好捨不得

王陽明元旦出車禍！追撞前車 坦承是自己的問題：我會負責

快訊／王夢麟酒駕肇事！事故現場照曝光 依公共危險罪移送偵辦

