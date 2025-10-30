鬼出沒「幽靈馬林糖」戴上巫婆帽更可愛～

充滿萬聖節氣氛的「幽靈馬林糖」戴上巫婆帽可愛的模樣小朋友們都好喜歡呀！！

食材

蛋白, 60g

糖粉, 60g

所需色膏, 少許

小餅乾, 適量

料理步驟





步驟 1：先將蛋白與糖粉混合隔水加熱至40-50度打發至帶有豎立的尖角。





步驟 2：將打好的蛋白霜調成所需的顏色：黑色及橘色、裝入擠花袋。





步驟 3：先在餅乾上擠出白色圓形後放上餅乾。





步驟 4：在餅乾頂部依序擠出黑色圓形、橘色圓形後再用黑色拉出尖尖的巫婆帽，最後畫上表情及擠出小手手。



步驟 5：放入果乾機以60度5-6小時。





步驟 6：成群的「幽靈馬林糖」出沒囉～～～





步驟 7：不同的表情好有趣～





步驟 8：真的好可愛呀！！甜甜的馬林糖搭配鹹鹹餅乾，不管是大人還是小孩都會喜歡的口感唷～





步驟 9：幽靈被關起來了（笑）





步驟 10：裝進圓球裡當作分享禮也好可愛！！

