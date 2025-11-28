鬼切害撞！ 車「狂滑噴火花」翻覆 駕駛.13歲少女傷

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義縣太保市縣道，168縣春珠段，昨(27)日晚間9點多，一部轎車準備從路肩開往車道，後方一輛直行轎車，疑似來不及反應，發生擦撞，肇事車輛側翻滑行，噴濺出大量火花，最後整輛車，翻了180度，車輪朝天才停了下來，肇事駕駛以及遭撞車內的13歲女乘客受傷送醫，這驚悚的撞擊，還差點波及站在路旁的民眾。警方表示，雙方駕駛沒有酒駕情形，詳細肇事原因有待釐清。

深夜道路上，白色轎車車輪離地，呈現90度橫著滑行噴出大量火花，直到車輛車輪朝天，翻覆後才停了下來，怎麼會出現這樣情況，透過另一個監視影像，原來事發前白色轎車，先是擦撞路旁車輛，才會導致車輪離地滑行街道，期間還有民眾差點遭到波及，幸好他，及時往後退躲過一劫。

附近住戶VS.記者說：「有一個要上車的小朋友，然後他就是還沒上車，車就被撞。」附近住戶VS.記者說：「我們在這泡茶時後出去看就已經翻車，聲音很大，但什麼原因不清楚，我看可能是撞到藍色小型(車)對，比較小台就自己翻車了。」

事發就在昨(27)日晚間9點多，開著白色轎車的周姓駕駛，行經嘉義縣太保市縣道168縣，春珠段，疑似來不及反應，才會擦撞，準備從路肩切入車道的藍色轎車，也讓這輛藍色轎車，隨後撞上路旁住家，車頭凹陷毀損。

太保分隊分隊長吳俊毅說：「兩位傷者一位男性32歲一位女性13歲，兩位皆為肢體外傷，意識皆清楚。」嘉義縣警察局水上分局第五組組長陳有達說：「未注意後方來車與後方來車發生擦撞。」事故意外不僅波及路旁機車，白色轎車駕駛及13歲乘客，則是受到擦挫傷，送醫後沒有大礙，詳細肇事原因有待釐清。

