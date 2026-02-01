鬼切被按喇叭嚇到自摔！他惱羞衝回家拿西瓜刀、鐵棍叫囂…結局超療癒

記者陳弘逸／新北報導

新北市三重區，昨晚發生行車糾紛。（圖／翻攝畫面）

新北市32歲龔姓男子昨晚（1日）騎車切換方向，因未打方向燈，被後方20歲許姓男騎士按喇叭提醒，導致龔男似煞車不及而自摔，引爆行車糾紛。龔男惱羞回家拿1把西瓜刀、1支鐵棍回頭叫囂，誇張行徑被拍照PO網，員警獲報到場，立即將他依恐嚇罪準現行犯帶回，後續將移送新北地檢偵辦。

龔男惱羞回家拿1把西瓜刀、1支鐵棍回頭叫囂。（圖／翻攝畫面）

經查，32歲龔姓男子昨天（1日）晚上11時17分，騎機車新北市三重區沿三和路四段往仁愛街方向行駛，途中，因向右切換方向，卻未打方向燈，被後方20歲許姓男騎士按喇叭提醒，龔男疑似煞車不及而自摔，雙方引發行車糾紛。

龔男惱羞回家拿1把西瓜刀、1支鐵棍回頭叫囂。（圖／翻攝畫面）

龔男惱羞，回家拿1把西瓜刀、1支鐵棍，向許男叫囂；誇張行徑被目擊網友拍下PO網，隨後警方獲報到場處理。

員警獲報到場，立即將龔男依恐嚇罪準現行犯帶回，後續將移送新北地檢偵辦。（圖／翻攝畫面）

員警到場時，查扣龔男西瓜刀、鐵棍，並將人帶回派出所偵辦，後續依社會秩序維護法第63條第1項第1款及恐嚇罪準現行犯，移送新北地檢偵辦。

