「鬼切」遭叭竟攔人訓斥！新北警：轉彎車不一定要讓直行 分局回應了

社會中心／程正邦報導

「鬼切」遭叭竟攔人訓斥！新北警：轉彎車不一定要讓直行，影片曝光遭網友炎上。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區日前發生一起引發公憤的警民爭執事件。一名許姓交通警察在未開啟警示燈及鳴笛的情況下，於路口強行左轉，差點撞上直行轎車，遭到駕駛按喇叭示警後，許警竟當街攔車並大聲訓斥駕駛，甚至爆出「轉彎不一定要讓直行」等違規謬論。中和分局獲報後迅速介入處理，認定員警違規事實明確，且言行嚴重失當，已祭出行政處分並將其調離原轄區。

未鳴笛卻討「路權優先」？許警槓駕駛：我不鳴笛就不是警察嗎

這起爭議事件發生於 2025 年 12 月 29 日下午。根據流出的行車紀錄器影片顯示，當時一名民眾正駕車直行通過安平路與宜安路口，對向由許姓員警騎乘的巡邏車卻突然左轉，駕駛嚇得急按喇叭示警，避免發生擦撞。

不料，許警隨即停車並下車質問駕駛，雙方爆發激烈口角。許警宣稱「轉彎車讓直行車是禮讓，但沒有說一定」，更強調自己正在執行公務，民眾理應讓路，甚至反嗆：「救護車你也要叭它嗎？」、「我沒鳴笛就不是警察喔？」駕駛則反駁，直行車擁有路權是基本交通規則，且員警當時並未鳴笛或閃燈，不應強行「鬼切」要人讓路。

中和分局調出監視器還原現場，迅速對失言員警祭出處份。（圖／翻攝畫面）

中和分局認證「違規在先」 三點聲明嚴懲下屬

針對這起警民衝突，中和分局交通組長吳伯書受訪時明確表示，經過調查，許姓員警的行為確實存在多項疏失：

1. 無優先通行權： 員警當時雖在執勤，但並未開啟警示燈或鳴笛，法律地位等同一般車輛，轉彎時應絕對禮讓直行車先行。

2. 法規觀念偏差： 員警所謂「轉彎不一定要讓直行」的說法嚴重背離交通規則，分局對此不予認同。

3. 懲處決定： 認定員警「違規在先、言行不當」，除由分局親自開出交通罰單外，並給予記過等行政處分，為防類似事件再發生，已將該員調離原工作轄區。

法規補帖：執行公務何時才有路權？

根據《道路交通安全規則》與相關法規，警車、消防車、救護車在執行緊急任務時，必須同時開啟警示燈及鳴警笛，才享有優先路權與免受標誌標線限制的權利。若僅是普通巡邏或未依規定開啟信號，仍須遵守所有一般交通規則。

網友酸爆：警察帶頭毀壞法規？

影片曝光後在社群平台引發熱議，網友紛紛諷刺：「這法規是警察自己發明的嗎？」、「連交通規則都搞不清楚還能當交警？」、「還好有行車紀錄器，不然一般人真的會被唬住」。

