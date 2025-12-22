鬼吼「維護世界和平」持雙刀大鬧加油站 睡衣男遭收押

呂嫌遭收押。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽一名呂姓男子，前天（20日）下午雙手各持1把菜刀，隨意揮砍路邊民眾車輛，隨後跑進介壽路一段一處加油站，大喊「我要維護世界和平」，在辦公室內將不明溶劑淋在桌上，遭優勢警力逮捕並依法移送法辦，新北地檢署檢察官複訊後，認定呂嫌涉犯放火燒燬現有人所在之建築物未遂、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大有逃亡及反覆實施之餘，向法院聲請羈押獲准。

回顧案情，精神狀況不穩定的32歲呂姓男子，前天（20日）下午手握著2把菜刀，走在三峽街頭，持刀揮砍路邊車輛，隨後又闖進介壽路一段一處加油站，大喊「我要維護世界和平」，在辦公室內將不明溶劑淋在桌上。

轄區三峽分局獲報緊急動員大批警力全副武裝到場，將呂嫌壓制，呂嫌被壓制過程中，手部被自己的菜刀劃傷，由警方戒護就醫後，帶返分局偵訊，並依法移送新北地檢署。

檢方複訊後，認定呂嫌涉犯《刑法》第173條第3項、第1項放火燒燬現有人所在之建築物未遂、同法第151條恐嚇公眾、同法第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞而有羈押之必要，向新北法院聲請羈押獲准。

