鬼塚虎不只賣鞋也要你飄香 Onitsuka Tiger一次推出四款香水

陳慧明
Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出香水系列。（Onitsuka Tiger提供）
Onitsuka Tiger鬼塚虎首度推出香水系列。（Onitsuka Tiger提供）

Onitsuka Tiger鬼塚虎才推出毛茸茸的冬季鞋款，現在立刻端上的新菜色竟然是香氛系列！這款品牌首度推出的香水系列，以「Wearing Quiet Radiance沐光之境」為主題，靈感來自光的不同四種意象，一口氣就推出4支獨特香氣，盛裝於充滿活力的黃色瓶身，象徵品牌標誌性色彩；從原料到包裝都在南法的製程，展現出品牌的細膩感知，期待眾人能以香氣再次認識鬼塚虎。

全新香水系列由在精品香水創作領域擁有超過25年經驗的世界知名的調香師暨創意大師Mark Buxton精心調製，他的作品大膽且前衛，將這4款香氛命名為ONITSUKA TIGER ONE、TWO、THREE、FOUR，從原料選擇、萃取、調香到包裝皆於法國普羅旺斯的香水重鎮格拉斯（Grasse）完成。

香水從原料選擇、萃取、調香到包裝皆於法國普羅旺斯的香水重鎮Grasse完成。（Onitsuka Tiger提供）
香水從原料選擇、萃取、調香到包裝皆於法國普羅旺斯的香水重鎮Grasse完成。（Onitsuka Tiger提供）

ONITSUKA TIGER ONE以薄荷與白花綻放出透明的層次、ONITSUKA TIGER TWO以檸檬柑橘與花香輕盈流轉、ONITSUKA TIGER THREE有煙燻檀木與玫瑰的點綴、ONITSUKA TIGER FOUR則以清新佛手柑交織沉穩雪松木。全系列已於台北101旗艦店獨家販售。

充滿活力的黃色瓶身，象徵品牌標誌性色彩。（Onitsuka Tiger提供）
充滿活力的黃色瓶身，象徵品牌標誌性色彩。（Onitsuka Tiger提供）

