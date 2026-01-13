鬼塚虎在紅什麼 77年品牌起死回生 鞋史大驚奇

因為一句「那很貴」，掀起軒然大波的運動鞋品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger），真的很貴嗎？

老牌球鞋翻紅 復古風意外成潮流

已有77年歷史的鬼塚虎，由盛而衰，再由黑翻紅的起落軌跡，堪稱鞋市一大驚奇。許多人因LOGO相似，搞不清楚鬼塚虎和另一品牌亞瑟士（ASICS）的差別；鬼塚虎隸屬亞瑟士旗下，最大特色是橡膠、薄底，儘管它以籃球鞋自居，但近年掀起搶購潮的主因，反而是其復古造型。

鬼塚虎卡位精品櫃 年輕人瘋搶

廣告 廣告

實地走一趟百貨公司，從樓層分布就能判斷鬼塚虎及亞瑟士的區別，後者通常放在運動用品層，前者走時尚、潮流路線，進駐精品樓層。

以年輕人為消費主力的新光三越南西三館為例，鬼塚虎位在2樓手扶梯醒目位置，一上樓直接映入專櫃陳列。該款運動鞋甚至連續3年在米蘭時裝周發表，儼然成為新世代球鞋首選。

根據鞋類雜誌《Hartcopy》去年頒布的「2024年球鞋榜單」，聯名款「Onitsuka Tiger Mexico 66 by PATOU」一舉奪冠。亞瑟士母以子貴，加上自身產品耐穿、好走特性，帶動股價在過去5年成長10倍，爆發力驚人。

鬼塚虎在台售價約4000元上下，且價格極硬，幾乎不太做促銷，也沒什麼折扣，「虎粉」仍趨之若鶩。台灣有些人會專門跑一趟日本掃鞋，享受匯率優惠下的價差，部分鞋款可便宜新台幣1000元以上，不過日本尺寸偏小，購鞋前最好先掌握尺寸。

更多中時新聞網報導

年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸

眼科專家劉秀雯 勉年輕人學到老

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙