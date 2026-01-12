鬼塚虎櫃姐失言風波延燒！賈永婕發長文再回應

101董事長賈永婕針對「鬼塚虎」專櫃風波，發長文回應。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

一名越南籍女性移工日前在台北101內的品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃，原本只是禮貌詢問想試穿鞋款，未料卻疑似因身分或外表而遭到差別待遇，被女店員以不友善的口氣回應「那很貴」，甚至直接表示「我們沒有37號」，讓當事人感到不被尊重，事件曝光後迅速在網路上發酵。隨著輿論延燒，台北101董事長賈永婕也親自現身Threads貼文底下回應，表示會進一步了解此事，「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，展現高層正面面對問題的態度。今（12日）賈永婕也再度透過臉書發長文回應，引發更多關注。

稍早，賈永婕在社群發文坦言，自己其實是個相當精打細算的消費者，逛街時也會因價格而猶豫、放回商品，甚至會直接詢問價錢，「再好看的衣服，只要超出預算，我真的不會考慮。所以我逛街時常常會假裝若無其事，其實在偷看標價」，賈永婕幽默表示，太貴也會老實說：「買了這件我可能要吃土了。」

賈永婕分享多年逛街經驗，看過不少服務人員的臉色，但也因此遇過許多服務態度極佳的銷售人員，甚至曾將優秀業務挖角到自己的婚紗店，笑說：「這招我用過很多次，真的屢試不爽，超賺的，好的業務是寶藏！」

針對此次鬼塚虎專櫃事件，賈永婕直言，這對台北101、品牌以及每一位銷售人員而言，都是一次重要的提醒，強調：「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可」，並感謝網友願意反映問題，未來也將更嚴格要求，「謝謝網友們願意告訴我這件事，讓我們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質。」

最後，賈永婕也喊話：「歡迎大家常常來101逛街，不一定要買東西，來走走、來玩玩都好。有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理！」，也不忘替鬼塚虎緩頰，表示該品牌是自己的愛牌，並希望能一起監督，讓品牌與服務品質持續進步，「鬼塚虎是我的愛牌，好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們。我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了！那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

