鬼塚虎櫃姐爆歧視！101董座賈永婕親處理 越南移工嗨：能開心逛了

台北101近日爆出一名越南籍移工在百貨內逛鞋店時，遭運動品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）專櫃人員不禮貌對待，101董事長賈永婕聽停聞消息後親自前往了解；事後品牌發聲致歉，並表示涉事店員目前已被停職。而賈永婕12日也再次巡櫃，強調未來會更嚴格要求服務品質，當事移工得知此事被重視後開心表示：「以後能開心在101購物了！」

一名網友日前在Threads發文表示，一位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後就被對方忽視；移工隨後再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。

貼文曝光後引發廣泛關注與討論，賈永婕也在該篇貼文下方留言回應：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。」時隔沒多久，鬼塚虎就發聲明表示，品牌始終秉持專業服務精神，對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，針對本次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職調查，若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施。

賈永婕親自巡櫃後發長文寫道，「這次事件對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的就是一視同仁，耐心、笑容、語氣、熱忱、同理心缺一不可」。

賈永婕也說鬼塚虎是自己的愛牌，希望大家繼續支持，也一起監督品牌，「我去巡櫃又忍不住買瘋了，那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發」。

賈永婕長文曝光後，發文投訴的網友也在該篇貼文回應：「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹，101的董事長有正視這個狀況，以後可以開心在101購物了」；賈永婕也回「謝謝你的發聲！謝謝支持」。

