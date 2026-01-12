鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

台北101近日爆出歧視爭議，董座賈永婕稍早在臉書發聲。（圖／翻攝自臉書，賈永婕的跑跳人生）

台北101近日爆出一起歧視爭議事件，一名越南籍移工日前在百貨內逛鞋店時，遭鬼塚虎專櫃人員不禮貌對待，引發網路熱議。對此，運動品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）發表公開聲明道歉，並宣布已啟動調查程序，涉事店員目前已被停職。此外，101董座賈永婕稍早也在臉書發聲，強調未來會更嚴格要求服務品質。

賈永婕表示，自己是個非常精打細算的人，即便衣服再好看，只要超出預算就不會考慮，所以她逛街時常假裝若無其事，其實在偷看標價，有時會默默放回去，有時直接問「請問這件多少錢？」如果太貴也會老實說「買了這件我可能要吃土了」，所以她看過很多服務人員臉色，同時也交到很多專櫃的好朋友。

廣告 廣告

賈永婕提到，這次鬼塚虎的事件，對她來說是一個很重要的提醒，對101、對品牌、對每一位Sales都是，「服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。謝謝網友們願意告訴我這件事，讓我們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質。」

她強調，如果大家有任何問題，都可以寫到客服信箱反映，101一定會認真處理，「鬼塚虎是我的愛牌，好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們」。此外，賈永婕也向惹出爭議的服務員喊話，「我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

針對這起事件，Onitsuka Tiger今天（12日）發出聲明，對引發社會不安表達歉意，強調品牌一貫秉持「一視同仁、尊重顧客」的服務原則，對於此次風波深感遺憾，目前品牌已立刻展開內部調查，並已將涉事人員停職待查，若經查屬實，將依規定嚴懲，包括不排除解除聘用關係。

另一方面，品牌強調將全面檢視內部管理制度，強化員工教育與服務訓練，避免類似情形重演，以保障顧客權益並維護品牌信譽，最後感謝消費者長期支持，承諾將持續提升服務品質，以實際行動回應社會期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有