鬼塚虎101門市爆歧視移工 賈永婕巡櫃後對停職女店員暖心喊話

運動鞋品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎的台北101門市，近日遭網友投訴歧視移工顧客。今（12）日鬼塚虎發布聲明致歉，表示涉事員工已停職啟動調查，若屬實將採取包含解僱的最嚴正處分。而台北101董事長賈永婕親自巡櫃後，在臉書上發布長文，除了感謝網友提醒，也對女店員暖心喊話。

網友在Threads平台上表示，一位越南移工妹妹到鬼塚虎專櫃詢問鞋子，被女店員用不禮貌的口氣說「那很貴」，並持續無視顧客，認為台北101常有外國遊客，對於歧視行為感到不可思議；賈永婕也親自在貼文下方回覆，表示將進行了解，並強調，「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」

廣告 廣告

事後，鬼塚虎發布聲明致歉，表示已即刻啟動內部調查程序，並將涉事員工停職。倘若經查證相關行為屬實，將採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

而賈永婕稍早也親自去巡櫃，她說，這次事件對於自己、對101、對品牌、對每一位銷售人員，都是一個很重要的提醒，服務業最基本的就是一視同仁，謝謝網友們願意告訴她這件事，未來會更嚴格要求服務品質，有任何問題都可以寫到客服信箱，一定會認真處理。

賈永婕也說，鬼塚虎是自己的愛牌，好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們。

對於涉事的女店員，賈永婕說，「那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

101運動專櫃爆歧視越南移工 品牌發聲：涉事員工已停職

2026年地王出爐！台北101連13年稱霸 竹縣換人當

跨年別認錯！台北天空塔打跑馬燈「他→才是101」賈永婕曝最佳視野