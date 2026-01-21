鬼天氣怎麼穿? 8大風格外套一次看入手指南
台灣冬天忽冷忽熱，一天就可以有四季變化，到底怎麼穿才可以既時尚又保暖？不要頭痛了～小編整理了8大風格的外套，只要一件外套就可以“一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲”！一週7天也不煩惱，打造OOTD的穿搭靈感！
一起來看看哪8種風格外套吧！
前情提要台灣冬天穿搭大原則：
洋蔥式穿法：外套不必太厚，但要擋風、防小雨。
抗濕冷材質：羊毛、抓毛、鋪棉、尼龍外層最實用。
避免太厚羽絨：台灣少低於 10°C，太厚會悶也難搭。
層次比厚度重要：用襯衫／針織／薄打底製造層次。
鞋子要能防水：濕冷 + 雨天多。
推薦01. 極簡日系風
-外套推薦：
羊毛大衣、短版羽絨
-適合氣溫：
15–20°C，多雲微涼、台灣最常見
-穿搭小撇步：
色系以黑、白、灰、米、卡其為主
版型簡潔俐落
內搭高領毛衣最容易營造質感
推薦02. 街頭休閒風
-外套推薦：
棒球外套、飛行外套 MA-1
-適合氣溫：
10–13°C，寒流式涼感(不下雨)、台灣相對難得的冷天
-穿搭小撇步：
增加帽T、Logo 單品
可搭配球鞋、毛帽
上寬下窄或全 Oversize 都好看
推薦03. 韓系都會風
-外套推薦：
長版大衣、落肩西裝外套、長版羽絨
-適合氣溫：
15–20°C，多雲微涼、台灣最常見
-穿搭小撇步：
配色柔和：奶茶、燕麥、鼠灰
下半身通常直筒西裝褲或寬褲
乾淨精緻但不過度用力
推薦04. 英倫紳士風
-外套推薦：
羊毛大衣、短版粗呢外套、風衣
-適合氣溫：
13–16°C，濕冷 + 風吹、體感比溫度更冷
-穿搭小撇步：
毛呢、格紋是關鍵元素
內搭襯衫、針織、皮鞋或切爾西靴
偏正式但可休閒化
推薦05. 美式古著風
-外套推薦：
牛仔外套、老式軍裝 M-65、MA-1、Carhartt 帆布外套
-適合氣溫：
10–13°C，寒流式涼感(不下雨)、台灣相對難得的冷天
-穿搭小撇步：
多層次最有味道：Tee＋襯衫＋外套
褲子可搭工作褲、直筒丹寧
紋理感、舊化質地超加分
推薦06. 極地機能風
-外套推薦：
機能外套、防風外套、厚羽絨
-適合氣溫：
8–12°C，寒流＋下雨天、台灣最可怕是濕冷！
-穿搭小撇步：
多使用科技面料（GORE-TEX、Fleece）
以黑、灰、軍綠為基礎色
實用風格又保暖
推薦07. 法式優雅風
-外套推薦：
短版呢外套、長版大衣、咖色皮衣
-適合氣溫：
15–20°C，多雲微涼、台灣最常見
-穿搭小撇步：
內搭簡潔、有一件亮點即可
色系優雅：咖、棕、海軍藍
女生可搭長裙或窄管褲；男生簡約針織＋直筒褲
推薦08. 酷感黑系風
-外套推薦：
黑色皮衣、黑飛行外套、黑長版風衣
-適合氣溫：
13–16°C，濕冷 + 風吹、體感比溫度更冷
-穿搭小撇步：
全身黑或黑＋深灰
利用材質差異（皮革、尼龍、棉）打造層次
搭配靴子、科技感配件超適合
以上8種穿搭風格，不論是針對日常穿搭、通勤或是約會情境都非常實用～
最後來小總結最適合自己的冬日穿搭：
偏好乾淨、好搭、低調質感 → 選 極簡日系、法式優雅或酷感黑系 較不容易出錯。
偏好個性、街頭感、舒適感 → 街頭休閒、極地機能和美式古著 是更自在、不拘謹的選擇。
需要正式、都會、兼具風格 → 英倫紳士、韓系都會 都適合通勤、約會、城市穿搭。
快來入手今年冬天的時尚保暖外套吧！
