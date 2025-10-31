「鬼娃恰吉」重出江湖？王世堅笑：萬聖節要躲起來一天不出來嚇人

記者楊士誼／台北報導

今（31）日是一年一度的萬聖節，被認為與恐怖電影角色「鬼娃恰吉」相似的民進黨立委王世堅，也被問到今年會不會重現「恰吉」角色？他則表示，自己隨身帶著小刀放在車上，笑喊「要我拿我就去拿」。而今年也有小朋友扮成王世堅，令他直呼「扮得很像」；此外王世堅也表示，他萬聖節要躲起來一天，不會出來嚇人。

王世堅上午受訪時，被問到今年萬聖節要扮什麼角色？他表示，自己應該會躲起來，不要嚇到別人。媒體也追問王世堅是否帶刀，重現「鬼娃恰吉」角色？王世堅則說自己隨身帶著，放在車上。王世堅也表示，萬聖節大家就是在搞笑胡鬧，各自找快樂很好，他會躲起來一天，不會出來嚇人。

在場媒體也紛紛表示，今年許多人都要扮成王世堅，網路上更有小朋友扮成王世堅，喊出「從從容容游刃有餘」的金句，也讓王世堅開心說道「小朋友扮得很像，都很棒」。而要打扮他最為簡單，只要頭髮弄的鬆鬆散散的，或像邰智源在金鐘獎模仿的那樣，「他長得帥帥的，長帥要扮醜很簡單，戴個假髮......要扮醜很簡單」。王世堅也說，大家都說他像「恰吉」，而他本就隨身帶著小刀，裝扮自然就好，且大家扮的都有幾分相像。而在場媒體也問王世堅可不可以拿刀扮成恰吉，他則笑喊「要我拿我就去拿」。

