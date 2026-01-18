鬼引路？78歲老翁…國道逆向「肉包鐵」爆衝畫面曝 警拔鑰匙斷去路

記者簡榮良／台南報導

答非所問留下謎團！國道3號南向345公里（新化系統路段）今（18）日上午9時許，驚見一名78歲謝姓老翁騎機車逆向爆衝，用路人嚇壞紛紛閃避，怪的是老翁不顧警方攔查，加速不斷變換車道，上演你追我跑；這場驚魂記在警方強制拔掉鑰匙並將人帶回才結束。老翁初步供稱要去永康找朋友，但為何會誤騎上國道，自己也不清楚。驚悚畫面也曝光，老翁孤身「肉包鐵」與車陣擦肩，令人直冒冷汗。

78歲謝姓老翁在國道3號南向345公里處，騎機車逆向爆衝，用路人嚇壞紛紛閃避。（圖／翻攝畫面）

車輛高速擦肩而過，一名騎士「肉包鐵」勇往直前，隔著螢幕看都冒一身冷汗！這起誤闖事件發生在今日上午9時15分，國道3號南向345公里（新化系統路段），一名78歲謝姓老翁騎機車逆向爆衝，警方獲報派遣巡邏車前往攔查，但首次攔截失敗，老翁未依員警指示停車，且閃過巡邏車繼續逆向往北行駛。

警方獲報派遣巡邏車前往攔查，但首次攔截失敗，老翁未依員警指示停車，且閃過巡邏車繼續逆向往北行駛。（圖／翻攝畫面）

一顆不定時炸彈還在國道上！警方不敢大意，監看多部CCTV發現該部機車由內側車道變換車道至外側路肩後往地磅站加速車道行駛，最終於上午9時17分由值班員警於善化南磅加速車道攔獲該機車，並將其車鑰匙拔掉，依規定處理並通知家屬至分隊帶回。

據悉，謝姓老翁原訂前往永康找朋友，從新化系統誤闖上國道，但原因為何？一時半刻說不清楚，答非所問留下許多謎團，將等待鑑定報告出爐再決定是否開罰。

警方將老翁車鑰匙拔掉，並通知家屬至分隊帶回。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲用路人，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項(不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者)之規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。

