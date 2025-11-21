鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國男神金宇彬昨日(20)下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。

金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。

網友此時紛紛想起經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的經典台詞，其中女主角金高銀曾說：「女生們喜歡的名字，作為代表就是這3位了，玄彬、元斌、金宇彬。」隨著金宇彬的喜訊公布，如今3「ㄅㄧㄣ」皆已死會，並各自娶走了如花似玉的老婆。

其中玄彬與愛妻孫藝珍堪稱韓國演藝圈放閃代表，並在近日雙雙獲得韓國青龍獎男女帝后，事業達到巔峰，其家庭生活也甜蜜，在青龍獎現場致詞時也頻頻放閃，閃瞎一票觀眾；而不老男神元斌，俊帥外表風靡演藝圈，早在多年前便與女星李奈映結婚，婚後多年一直是模範夫妻，李奈映在2004年，也以電影《我認識的女人》獲得了該年度青龍電影獎最佳女主角，更是青龍電影獎歷年來最年輕的影后得主；而金宇彬則是在昨日發送好消息，即將與申敏兒修成正果，並於12月20日舉行婚禮。

