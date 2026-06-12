《鬼怪》十週年重聚！劉寅娜含淚告白孔劉

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《鬼怪10週年之旅》記錄四位主演一起前往江陵旅行的完整過程，主角群時隔十年再次同框的消息曝光後，立刻引發熱烈關注。節目中他們一起來到曾留下無數經典畫面的江陵注文津海邊，四人雖然相隔多年才重聚，互動卻絲毫沒有生疏感。

大家聊起久別重逢的感受時笑說，「就算很久沒見，再見面還是一模一樣」，更感嘆「感覺像昨天才拍完最後一場戲分開」，展現多年不變的深厚情誼。孔劉回憶《鬼怪》拍攝時光，坦言是自己「人生中最燦爛的一個冬天」，字句間流露對作品的深厚情感。

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劉寅娜也表示，不管過了多久，只要想起《鬼怪》，都會有種瞬間回到當年的感覺，彷彿那段時光一直被珍藏在心底。節目中也安排成員們向彼此表達心意，金高銀感性表示，當年大家擁有非常好的團隊默契，因為有彼此，才能一起撐過來。

最令人動容的一幕，莫過於劉寅娜看著孔劉紅著眼眶說出：「哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」預告尾聲更拍到孔劉一度哽咽、金高銀落淚的畫面，短短片段讓不少粉絲感動表示，光看預告就已經忍不住想哭。

同步公開的主視覺海報，四人以江陵注文津海邊為背景露出燦爛笑容，海報上出現劉寅娜手中的蕎麥花束、金高銀圍著的紅色圍巾等經典道具，都能令人一秒聯想到劇中的經典名場面。

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