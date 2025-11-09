《鬼怪》《太陽的後裔》導演出手！《親愛的X》3亮點打造最美惡女
〔記者鍾志均／綜合報導〕金裕貞、金永大主演韓劇《親愛的X》改編自同名人氣網漫，描繪金裕貞飾演的頂級女演員「白雅珍」為攀上事業巔峰，不惜帶著偽善面具，殘酷踐踏他人的故事，劇集3大亮點公開。
★ 追劇亮點一：豪華製作團隊的黃金組合
《親愛的X》由《Sweet Home》系列、《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》等作品聞名的導演李應福執導，《Sweet Home 3》的導演朴昭睍共同掌鏡；編劇則是2018年KBS短篇劇本徵選最優秀獎得主崔子元，以及《親愛的X》原作漫畫作者潘志澐共同執筆。
導演李應福說：「這是我第一次執導『反派』作為主角的作品，喜歡『重口味』劇情的觀眾，建議在不被劇透的情況下欣賞，會更有樂趣。」
編劇崔子元也表示：「第1至第4集是白雅珍這個人物誕生的過程。只要跟隨角色的選擇與情感軌跡，觀眾自然會產生共鳴。」
★ 追劇亮點二：演員群之間的化學反應
「國民甜妹」金裕貞飾演為了生存戴上面具的白雅珍，她表示：「能展現與以往截然不同的樣貌，讓我既興奮又期待。希望觀眾能與我一起感受這部作品的獨特魅力與多層情感。」
金永大飾演相信「救贖就是愛」的尹俊瑞，「這部作品中人物之間情感起伏極具張力，令人印象深刻。」身為白雅珍追隨者的金度勳則說：「這部劇呈現那些既熟悉又陌生的關係所產生的情感碰撞，相信觀眾會有許多共鳴。」
★ 追劇亮點三：緊湊劇情與金裕貞「入魂式演技」
導演李應福強調：「我不想讓觀眾只是對白雅珍產生同情，而是能對她的行動感到緊張與好奇。相比原作，我讓她承受更多身體與心理上的痛苦。」
他也補充：「金裕貞的『入魂式演技』會讓觀眾在譴責與憐憫之間反覆搖擺，體驗如雲霄飛車般的情感衝擊。」
《親愛的X》全劇共12集，前4集已於HBO Max獨家上線，之後每週四將更新2集。
