《鬼怪》10年了！孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜罕見合體 他們一見面就吵架全場傻眼

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

韓國綜藝節目《鬼怪十週年之旅》將於7月5日起在Hami Video跟播，該節目集結電視劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》（以下簡稱《鬼怪》）4大主演孔劉、李棟旭、金高銀與劉寅娜，睽違10年全員螢幕合體，重返劇中重要拍攝地江陵，分享當年拍攝秘辛與珍貴回憶。在最新公開的預告中，四人重聚後的第一件事竟然是互虧，金高銀出發前就預言這趟旅行恐怕會「亂成一團」，結果眾人見面不到幾分鐘立刻開始鬥嘴模式；李棟旭一戴上黑色帽子，瞬間切換回經典「陰間使者」人格，脫口就是劇中熟悉台詞，逗得全場笑翻；金高銀與劉寅娜則聯手狂虧兩位哥哥，讓孔劉、李棟旭招架不住。

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李棟旭、劉寅娜、金高銀、孔劉罕見合體，拍攝韓國綜藝節目《鬼怪十週年之旅》。（圖／tvN提供）

「地獄使者CP」李棟旭與劉寅娜的火花依舊，兩人先疑似公然起爭執，遭金高銀勸告：「你們兩個不准吵架。」劉寅娜還悄悄幫李棟旭戴上帽子，看起來要幫他好好打扮，沒想到李棟旭一把抓下來苦笑大喊：「這不是相機保護套嗎！？」慘被劉寅娜惡整。孔劉男神形象也快要不保，民宿閣樓天花板容納不下他184公分的身長，堂堂「鬼怪」上演撞到頭痛到在地上滾的超接地氣畫面，四人私下自然互動將在鏡頭前毫無保留呈現。

李棟旭、劉寅娜、金高銀、孔劉重返當年拍攝《鬼怪》的取景地。（圖／tvN提供）

談到《鬼怪》對自己的意義時，孔劉感性表示：「那是我人生中最燦爛的一個冬天。」劉寅娜則形容：「不管過了多久，都像被固定在記憶裡一樣，隨時都能回到當時。」而當眾人聊起10年前一起拍攝的日子時，氣氛也逐漸從歡笑轉為感傷。金高銀忍不住感性表示：「我們真的有很好的團隊默契，是因為彼此都在，才能一起撐過來。」一旁的劉寅娜聽完也紅了眼眶，看著孔劉哽咽說道：「我覺得哥哥好像是我們所有人的鬼怪。」短短一句話瞬間道出無數劇迷心聲。

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