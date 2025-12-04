鬼才大導演昆汀公布「21世紀20大佳片」！雷導《黑鷹計畫》意外奪冠

美國鬼才大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）。（圖／達志／美聯社）

隨著2025年接近尾聲、21世紀即將進入第2個1/4，美國鬼才大導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）回顧過去25年的電影作品，公開了他心目中的世紀最佳名單。

據《時人》（People）雜誌的報導，現年62歲的昆汀在12月2日作客電影《美國殺人魔》（American Psycho）的原著小說作者艾利斯（Bret Easton Ellis）的播客節目時，深入討論了這份榜單，而其中最令人意外的，莫過於他將《異形》（Alien）大導演雷利史考特（Ridley Scott）2001年的戰爭電影《黑鷹計畫》（Black Hawk Down），評為他最喜歡的21世紀作品。

廣告 廣告

昆汀坦言，自己首次觀影時便相當喜愛這部片，但那份震撼的強度反而讓他在多年後逐漸低估了《黑鷹計畫》的力量。直到最近重看，他才意識到這部電影在敘事強度與視覺語言上的完整性，是少數真正能夠完全捕捉到《教父》三部曲大導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）的《現代啟示錄》（Apocalypse Now）「那種目的性、視覺效果與情感氛圍的電影。」

他描述自己在觀影時「整部片都在心跳加速」，彷彿被牢牢抓住而無法抽離。《黑鷹計畫》由伊旺麥奎格（Ewan McGregor）、喬許哈奈特（Josh Hartnett）、艾瑞克巴納（Eric Bana）、湯姆塞斯摩爾（Tom Sizemore）、傑森艾塞克（Jason Isaacs）、湯姆哈迪（Tom Hardy）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等群星演出，重現1993年索馬利亞內戰的關鍵戰事，其在2002年奧斯卡獎獲得最佳音效與最佳剪輯。

榜單的第2名與第3名，昆汀分別選出了皮克斯（Pixar）的《玩具總動員3》（Toy Story 3），以及法蘭西斯柯波拉的女兒蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）執導的《愛情，不用翻譯》（Lost in Translation）。

其中《玩具總動員3》的結局令昆汀情緒激昂，他表示：「最後5分鐘把我的心撕得粉碎。如果我現在試著描述那個結局，我會開始哭到說不出話來。」至於《愛情，不用翻譯》，他認為：「我已經很久沒有看到那麼女性視角的電影，也很久沒有看到做得如此出色的1部以女性視角為主的電影。」

他在訪談中同時列出了本世紀前20佳片的其餘作品，依序為：克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《敦克爾克大行動》（Dunkirk）、保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的《黑金企業》（There Will Be Blood）、大衛芬奇（David Fincher）的《索命黃道帶》（Zodiac）、雷利史考特弟弟東尼史考特（Tony Scott）的《煞不住》（Unstoppable）、喬治米勒（George Miller）的《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max: Fury Road）、艾德格萊特（Edgar Wright）的《活人甡吃》（Shaun of the Dead），以及伍迪艾倫（Woody Allen）的《午夜·巴黎》（Midnight in Paris）。

第11名至第20名則依序是：《大逃殺》（Battle Royale）、《誰是大野狼》（Big Bad Wolves）、《蠢蛋搞怪秀》（Jackass：The Movie）、《搖滾教室》（School of Rock）、《受難記：最後的激情》（The Passion of the Christ）、《獵殺猛鬼公路》（The Devil’s Rejects）、《致命巧克力》（Chocolate）、《魔球》（Moneyball）、《血肉森林》（Cabin Fever）、《西城故事》（West Side Story）2021年版。

昆汀上一部執導的作品仍停留在2019年的《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time... in Hollywood），由布萊德彼特（Brad Pitt）、瑪格羅比（Margot Robbie）與李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演。他的創作宇宙並未停止擴張，彼特已確定將在2026年上映的衍生作品中，再度飾演虛構的1960年代特技替身克里夫布斯（Cliff Booth），由昆汀撰寫劇本、大衛芬奇（David Fincher）擔任導演。

然而，最受影迷期待的，仍是昆汀多次暗示的第10部、也可能是他承諾的最後1部電影。他在2025年初的日舞影展（Sundance Film Festival）受訪時提到，開拍時間可能要等到他5歲兒子里歐（Leo）再大1歲。他希望孩子能夠理解拍片現場的意義，並將這段經驗銘記在心中，成為生命的一部分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知