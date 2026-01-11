鬼才導演盧建彰分享正面的人生哲學

高雄市立社會教育館於十日下午邀請被譽為廣告界的重要創意人、鬼才導演及愛說故事的盧建彰蒞臨主講「任何事都會不順利的順利完成」，吸引眾多民眾踴躍聆聽；盧建彰以其一貫溫柔而深刻的說故事方式，分享自身生命經驗與創作歷程，帶領聽眾思考如何在看似不順利的人生中，透過閱讀與創作建立屬於自己的「安全閥」，找到繼續前行的力量。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，盧建彰導演出身廣告業，曾任奧美、智威湯遜等國際廣告公司創意總監，二十九歲即登上《The Gunn Report》台灣創意積分第一名，累積逾二十年專業經驗，被譽為廣告界的重要創意人與鬼才導演；他執導的小英廣告、「Google齊柏林篇」獲選十大微電影，作品深受大眾喜愛。除透過影像作品外，盧導演亦書寫閱讀，傳遞價值與感動，他透過自身經歷分享，認為當前的困難會以另一種形式圓滿，因為意義總在當下。他鼓勵人們保持樂觀，善待自己，並在創作中找到自我安慰。這些觀點強調了在生活中面對挑戰時，能夠找到突破和意義的重要性。

這場講座，盧建彰延伸其最新著作《任何事都會不順利地順利完成》，指出這並不是一句輕描淡寫的安慰話，而是一種經過生活反覆驗證後，所形成的觀看世界的方式；他並不否認困難、焦慮與挫折的存在，而是認為人生中的「完成」，往往不是照著原本預期的樣貌發生，而是在繞路、延遲，甚至失去之後，以另一種形式抵達。

講座過程中，盧建彰以自身經歷娓娓道來，分享自十七歲起，長年面對母親因車禍腦傷而失智、頻繁進出急診室、收到病危通知的焦慮與恐懼，也談及摯愛寵物離世，以及面臨工作與創作瓶頸等人生關卡；這些在當下看似難以承受的經驗，後來都成為他創作的重要來源。他說，人生不是用來順利的，而是用來完成的。關鍵不在於避免困境，而是學會在困境中與自己站在一起。

講座現場，盧導播放其廣告作品，講述一對父女討論對於新鮮人起薪22K的想法，廣告內爸爸話鋒一轉，問女兒，如果女性平均壽命八十二歲，一年三百六十五天，那你還剩幾天？盧導說到，或許我們更應該怕這個22K，但這一題是人人都必需回答，或許也是人生旅程中分數最高的一題，卻很多人沒有準備、抑或假裝沒有這一題，引發聽眾悠悠思考。

他也談到，在高度忙碌、資訊爆炸的時代裡，人們更需要學習和自己真正在一起。書中不斷回到「當下」-是否能好好呼吸、是否能察覺自己的焦慮與恐懼，往往是理解人生的重要起點。他邀請聽眾試著問自己，三百年後，現在這件讓我如此在意的事情，會是什麼模樣？當時間被拉長，或許就能放下部分執著，選擇善待他人，也善待自己。

盧建彰進一步分享，他習慣在心中建立一個名為「我的最愛」的資料夾，收藏生命中值得珍惜的人、事、物與片刻。當人生遭逢低潮時，這些記憶便成為支撐自己繼續前行的力量。無論是一杯咖啡、一堂格鬥課、一段與朋友的對話，或是生活中短暫卻真實的相遇，都是理解世界的重要養分。他也提醒，生命的重量，往往來自這些被用心對待的小事，而非外界所定義的成功標準。

盧建彰也談到閱讀與創作對心靈的撫慰力量。他形容閱讀是「最划算的買賣」，能以極低的成本，換取內在的平靜與理解；而創作則讓人得以將難以言說的感受，轉化為可以被理解與分享的故事。他強調，每個人都可以是創作者，創意並非少數人的專利。正因為在意，才會激發創意；找到自己所在意的事，寫下自己的想法並付諸實踐，那些創作，終將真實地屬於自己。

兩個小時的講座在盧建彰幽默而真誠的分享中悄然流逝。進入互動問答時間，聽眾踴躍提問，內容涵蓋人生選擇、創作瓶頸、情緒調適與自我懷疑等議題。盧建彰以不說教、卻極具陪伴感的方式回應，鼓勵大家允許自己慢慢來，在不確定中持續嘗試，因為只要沒有放棄，事情就仍然走在「完成」的路上。

高雄市立社會教育館黃昭誌館長表示，當大量重複性的工作逐漸被機器與AI取代，創意思考成為人類愈發重要的能力，我們必須具備自我覺察與自我省思的能力。而盧建彰導演曾說過，不必因為你是什麼樣的人，才能擁有創意；而是，不論是什麼樣的人，你都該擁有創意。每個人都生活，但不是每個人都認真的感受。這次很榮幸邀請到知名創意人-盧導蒞臨分享，幫助我們在生活中認真感受、善待自己、找到名為「我的最愛」資料夾，而他的新書裡面也不藏私分享好書書單，希望陪伴民眾在面對生活挑戰時，找到屬於自己的前行力量。