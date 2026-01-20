鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉

（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，於19日晚間6時落網，廖嫌供稱自己先殺害父親、再殺害母親，但許姓死者血跡已乾涸，廖姓死者血液則較濕，其供詞與現場跡證不符，且其說法滿是漏洞，警方則仍在偵訊中，相關案情還須釐清。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡，在逃逸45小時後落網。

據悉，廖嫌供稱自己不滿父母管教嚴格，在家庭不睦下購買開山刀預謀殺人，在廖姓死者17日晚間9時到家後才會動手，先殺害父親再殺害母親，但許姓死者血跡較乾、廖姓死者血跡較濕，且鄰居在廖姓死者返家前就聽聞爭吵和哀號聲，其供詞與現場跡證不符。

此外，廖嫌認為每月5000元太少，且父親總會阻撓母親給零用錢，案發前也是多次催討後才拿出鈔票，但犯嫌落網時身上僅剩587元，其身上現金與供述金額有明顯落差，其供詞滿是漏洞，警方目前正偵訊中，確切經過還待調查。

