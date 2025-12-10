鬼月捧遺照闖車道撒冥紙 夜歸大學生受驚！脫序男下場曝光

社會中心／陳韋劭報導

林姓男子手捧哥哥遺照撒冥紙，遭大學生包圍。（圖／翻攝畫面）

苗栗一名林姓男子今年農曆7月（鬼月）深夜期間，攜家人的遺照在車道上撒冥紙，還對往來的車輛招手揮舞，不僅嚇壞不少夜歸大學生，還險些釀成車禍事故，雙方爆發口角，林男被依違反《社會秩序維護法》法辦。苗栗地方法院簡易庭審理後，認為林男藉端滋擾公眾得出入場所，裁定罰鍰3000元。

判決指出，今年9月18日22時31分許至22時52分許，林姓男子在苗栗市聯大路往國立聯合大學八甲校區道路上，手持哥哥的遺照站在中央分隔島旁的內側車道上，對往來之機車招手揮舞、扔撒冥紙，造成行經的機車不得不暫停後變換車道再前行，其行為不僅嚇壞路人也險些釀禍，不少大學生聞訊到場圍觀，經民眾報案，林男遭員警帶回偵辦。

林男應訊時供稱，因摁每天上下課時間聯合大學學生騎乘機車車速飛快，捧遺照、撒冥紙本意是要提醒用路人將車速減緩，且自己也沒有攻擊他人情形。

苗栗地方法院簡易庭審理後，認為林男如果只是為了表達訴求，可選擇其他不過度影響用路人行車安全的方法（如懸掛布條、豎立看板或手持警告標語立於人行道），其行為已對往來機車騎士造成滋擾驚嚇，逾越一般社會大眾所容許的合理範圍。

法官審酌林男行為已對公共秩序及社會安寧所生危害，惟時間尚屬短暫，以及林男行為後坦白承認之態度、生活狀況等一切情狀，依藉端滋擾公眾得出入場所，裁定罰鍰3000元。

