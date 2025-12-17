鬼殺隊4ni！淡水男對空狂揮斧頭 路人驚：跟鬼輸贏？

警方喝令潘男交出斧頭。翻攝畫面

新北市淡水區1名55歲潘姓男子，昨（16日）中午在便利商店前揮舞斧頭還自言自語，民眾被嚇得不敢靠近，有人遠遠拍下影片上傳網路質疑「跟鬼輸贏？」警方獲報後趕到現場，喝令他把斧頭放下，並由衛生局評估後強制就醫，後續將依違反《社會秩序維護法》裁處。

昨日中午12點11分，淡水警方接獲報案，稱有男子持斧頭在中正東路某超商前揮舞，且口中自言自語，員警立即趕往現場，但當時潘男已將斧頭收進隨身包包中，經由現場民眾拍攝的影片，確認潘男確有揮舞斧頭的情形，遂喝令他交出斧頭。

警方查扣潘男持有的斧頭。翻攝畫面

警方同時也通報救護人員到場，經衛生局評估後，確認潘男符合強制就醫要件，因此由警方戒護前往醫院就醫，後續將依法裁處。潘男對空揮舞斧頭的詭異行徑，也被民眾拍下上傳社群，質疑他在「跟鬼輸贏」，引發網友熱議。



