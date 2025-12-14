鬼母剖腹挖胎22歲女兒喊「生父是我尪」！家中3女2男超毛關係被爆

國際中心／綜合報導

美國密西根州近日揭發一起震驚社會的家庭命案，其中牽扯混亂關係更引爆關注。一名年僅22歲、懷孕即將臨盆的女子蕾貝卡．帕克（Rebecca Park）於11月初失蹤，隨後被發現陳屍於國家森林中，腹中胎兒亦未能倖存。檢警隨後追查發現，涉案者竟是蕾貝卡的40歲親生母親寇特妮．巴塞洛繆（Cortney Bartholomew）與47歲繼父布萊德利．巴塞洛繆（Bradly Bartholomew），案件細節曝光後引發外界譁然。

從警方公開資訊可以得知，來自美國密西根州的蕾貝卡，於11月3日晚間離開母親住處後便消失無蹤，家屬隨即報警協尋。由於她當時懷胎約38週、距離預產期僅剩數日，警方緊急展開搜索行動，沒想到11月25日就在密西根州森林邊坡發現蕾貝卡遺體，並確認她被發現時已「腹中空空」。

面對駭人案情，警方隨即鎖定其母親寇特妮涉案可能性。寇特妮一開始否認涉案，直到警方掌握手機定位等關鍵證據後，才改口供稱曾使用手術刀，將仍有意識的女兒腹中胎兒取出，而死者蕾貝卡的繼父布萊德利，則在一旁持刀威脅、控制行動。寇特妮辯稱「自己只是想救孩子」，並表示原本計畫將嬰兒交由蕾貝卡的未婚夫理查．法勒（Richard Falor）撫養，不過她的計畫並沒有順利完成，肚子被剖開的蕾貝卡遺體被推下森林邊坡並以落葉掩蓋之後，失去生命跡象的寶寶則被放入冷藏箱後棄置於垃圾桶內，面對自己犯行，寇特妮下秒爆出震撼言論，聲稱蕾貝卡腹中胎兒的生父並非未婚夫，而是她的繼父、同時是自己的丈夫布萊德利，也就是在案件中控制蕾貝卡行動的另一被告。事實上，根據檢方資料指出，布萊德利過去曾有性犯罪前科。

警方進一步調查發現，這起案件牽扯出一家人複雜情感關係，原來蕾貝卡、其母親寇特妮，以及21歲妹妹金柏莉．帕克（Kimberly Park），皆曾與法勒有感情牽扯，被推測與寇特妮會想要把女兒蕾貝卡的孩子「挖出來給法勒養」有關聯，妹妹金柏莉也坦承自己曾經為了想跟法勒在一起而拋棄現在婚姻，面對警方也曾經多次沒說實話。





韋克斯福郡檢察官約翰娜．凱瑞（Johanna Carey）形容此案為「惡意具象化」，直指兩名被告寇特妮與布萊德利策劃周延，屬高度預謀的酷刑與殺害行為。目前兩人面臨一級預謀謀殺、重罪謀殺、酷刑、對孕婦施暴致死胎等多項指控；金柏莉也因涉嫌妨害證據、向警方提供不實資訊，遭另案偵辦；另方面，蕾貝卡的未婚夫法勒則因涉販售毒品案件仍在審理中。

