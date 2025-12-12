鬼滅之刃在陸6.75億票房火爆 受高市早苗言論影響昨映期結束未延長

日本共同社報導，全球熱映的日本動畫電影《劇場版無限城篇：第一章猗窩座再來》11日迎來在中國放映的最後一天。報導稱，該片在中國創下票房紀錄，但放映週期並未延長。

報導稱，該片發行方Aniplex透露了鬼滅之刃無限城篇未被延期映期的消息。而日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答辯引發日中關係緊張，有可能對此產生了影響。

報導稱，在中國，娛樂領域「去日本化」加速，日本藝人演出相繼取消。

中國電影APP「貓眼專業版」顯示，《鬼滅之刃》新片11月14日上映以來28天期間票房超過6.75億元人民幣，人氣火爆。報導稱，在中國，熱門影片通常會延長放映週期。

