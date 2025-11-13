鬼滅之刃無限城快閃店巨大扭蛋機登場！炭治郎禰豆子善逸對戰場景必拍打卡

文／景點+ Rhoda整理報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映以來，全球票房已逼近日幣一千億日圓！《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店即日起至12月21日在高雄夢時代購物中心8F時代會館，帶來原汁原味的經典場景展區，還有全新周邊商品與獨家禮包，另有巨大扭蛋機必拍打卡！

《鬼滅之刃》邁向無限城快閃店於高雄夢時代8F時代會館登場！（圖／夢時代購物中心，以下同）

展區集結《竈門炭治郎立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》及《柱訓練篇》各季TV動畫的動人台詞與精采畫面。

無限列車篇中為了拯救所有民眾，努力作戰的炭治郎、禰豆子、善逸與伊之助。

鬼殺隊最高戰力九柱的等身立牌，無限列車篇中炭治郎使出「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典戰鬥場景，邁向無限城展區中鏡面交錯的反射身影，以及無慘、黑死牟、童磨、猗窩座、鳴女齊聚，以無限城進行設計的商售區，絕對都是攻佔粉絲手機記憶體的必拍畫面。

入口通道上，更規劃了《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》最經典三場戰役的最新視覺圖。

邁向無限城展區，在鏡面交錯中尋找戰鬥的身影。

「炭治郎、水柱冨岡義勇vs.猗窩座」、「蟲柱胡蝶忍vs童磨」、「善逸vs.獪岳」這三張極富魄力與戰鬥感的視覺圖，先前一公開就獲得眾多粉絲喜愛，這次在高雄夢時代一次集結，希望透過畫面讓到場粉絲重溫電影中動人的時刻。

刀匠村篇中有活躍表現的霞柱時透無一郎與戀柱甘露寺蜜璃。

以無限城進行設計的商售區，猗窩座的戰鬥姿態與坐鎮收銀台的鳴女。

熱騰騰全新登場的1000片拼圖，用「炭治郎、水柱冨岡義勇vs.猗窩座」戰鬥視覺圖呈現，掛在家中絕對氣勢滿點。

全圖壓克力立牌，精選炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助，還有水柱的經典表情，值得珍藏品味。貫穿全作品的炭治郎、禰豆子兄妹情誼，透過布掛畫傳達那令人珍惜且感動的可貴。

集結劇場版中三場最經典戰役的電影視覺牆。

在《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》中有著精采表現的水柱冨岡義勇、蟲柱胡蝶忍，帶來全新設計的精美腕錶。

藍寶石鍍膜的強化水晶玻璃、不鏽鋼錶殼、真皮錶帶，還有3ATM的生活防水，加上兩人羽織意象的錶面設計，既實用又別具意義，不要錯過預購時機。

另外，同步預購的還有繡有少年義勇與錆兔的全彩刺繡外套，承載兩人真摯友誼與信念，精緻做工絕對超值。

巨大扭蛋機。

這次高雄站來到夢時代購物中心，也特別準備了獨家限定禮包！以炭治郎禰豆子兄妹之情為主題設計的檔期新品全彩抱枕，在劇場版中有動人表現的蟲柱胡蝶忍3D光柵大胸章，霞柱時透無一郎的五層資料夾，戀柱與禰豆子的電競滑鼠墊，以及惡鬼滅殺不織布購物袋，總共五樣商品，原價1,179元，獨家優惠價699元，實際發售日期將公告於木棉花社群！

《鬼滅之刃》水洗牛皮紙收納袋。

在全台都掀起卡片風潮的收藏卡機，鬼殺隊款、鬼款、無限列車款、無限城款，只要50元就可以獲得2張角色收藏卡，還沒蒐集完整的話，千萬不要錯過這次高雄站全款式齊聚的機會。

無慘、黑死牟、童磨、猗窩座、鳴女齊聚。

一抽只要300元的大扭蛋機，所有獎項都是《鬼滅之刃》的特色商品，最大獎價值超過千元，快來試試你的好手氣，把大獎通通帶回家。

邁向無限城展區中鏡面交錯的反射身影，是絕佳的拍攝熱點！

金邊雙面抱枕，售價580元。

這次高雄站也帶來超好康的滿額贈活動，消費滿399元，就可以獲得只送不賣的角色造型貼紙，第一波至11月20日，蟲柱或童磨隨機一款。

第二波是11月21日到12月4日，善逸或獪岳隨機一款；最後一波是12月5日到12月21日，炭治郎、水柱、猗窩座隨機一款，想要蒐集的朋友請好好記住以上日期。

現場消費滿1999元、2999元還有不同的限量滿額贈好禮，數量有限，贈完為止，粉絲們一定要把握機會入手！

【Info】

《鬼滅之刃》邁向無限城POP-UP SHOP 高雄站

活動日期：即日起至12.21(日) 免費入場

活動地點：高雄夢時代購物中心 8樓 時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）

營業時間：依百貨商場營業時間為準

