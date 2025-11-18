「鬼滅之刃」全球票房破1000億日圓 創日本影史紀錄

（中央社東京18日綜合外電報導）發行商宣布，人氣漫畫系列「鬼滅之刃」最新改編電影成為首部全球票房突破1000億日圓（約新台幣201億元）的日本電影。

法新社報導，動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」故事描述竈門炭治郎為了尋求讓被變成鬼的妹妹恢復為人類的方法，踏上斬鬼之旅。這部電影是最終決戰計劃中三部曲的序幕。

發行商Aniplex和東寶表示，這部作品自8月起在日本以外地區上映，包括北美，以及14日在中國上映，至今已吸引全球8917萬人次觀影。

廣告 廣告

在日本本地市場方面，該片票房現居史上第2，僅次於疫情期間締造亮眼紀錄的前作「鬼滅之刃：無限列車篇」，超越吉卜力工作室2001年作品「神隱少女」。

「鬼滅之刃」原作為日本漫畫家吾峠呼世晴創作的奇幻漫畫，由動畫製作公司ufotable改編成電視動畫，這部電影更因顛覆傳統動畫製作手法而廣受好評。

動畫在日本本就極具人氣，近年來在國際間受歡迎的程度也大幅提升。

中國出品動畫奇幻片「哪吒之魔童鬧海」成為今年全球最賣座電影，而動畫歌舞片「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）則躍居Netflix史上最夯原創電影。（編譯：何宏儒）1141118