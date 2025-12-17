《鬼滅之刃》童磨上海場「不可抗力」叫停！宮野真守加開台北場 登記抽選時間曝光

「聲優王子」宮野真守將相隔7年再訪台。翻攝IG@miyano_mamoru_pr

「聲優王子」宮野真守終於要來台灣了！睽違7年再訪台的他，全新亞巡演唱會以「度假」為主題展開，沒想到明年1月31日的上海場因「不可抗力因素」喊卡，台北場則宣布加開1場，確定明年2月7、8日在Legacy TERA連唱兩天。

宮野真守上海場喊卡！加開台北場

宮野真守的最新亞洲巡演「VACATIONING!」以「度假飯店」為主題，結合音樂、影像與戲劇感十足的演出編排，打造如同入住度假村般的沉浸式體驗。宮野真守透過不同曲風與舞台段落，呈現身為聲優、演員與歌手的多重面貌，讓觀眾在輕鬆氛圍中感受他作為表演者的多樣魅力。此次巡演同時也是他第8張原創專輯《FACE》推出後的重要演出計畫之一。

宮野真守的上海場巡演日前宣布取消。翻攝微博@AMUSE

該演出除了今年陸續在日本宮城、兵庫、橫濱三地舉行，還敲定明年1月分別在上海、台北舉辦，只是沒想到上海場因「不可抗力因素」緊急叫停，台北場則宣布加開一場。該巡演上週末在橫濱的演出，則以完整的世界觀與流暢的舞台節奏獲得高度評價，也讓粉絲在笑聲與音樂中自然投入演出情境，宮野真守也告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡。」

聲優王子7歲就出道！聲演《鬼滅之刃》童磨引爆話題

宮野真守7歲就以童星演員之姿參與向日葵劇團出道，自2001年開啟聲優生涯，光是聲優經歷就長達24年，陸續以《死亡筆記本》的夜神月、《櫻蘭高校男公關部》的須王環，近期更以《鬼滅之刃》的「上弦之貳・童磨」再度引爆話題。

宮野真守將在台北連辦2場演出。雅慕斯娛樂提供

這次宮野真守將再訪台灣，令粉絲十分期待，活動門票預計在遠大售票系統採全席實名抽選制，12月25日中午12點起開放登記抽選，詳洽雅慕斯娛樂官方社群專頁。



