《鬼滅之刃》聲優東山奈央暫引退 親吐出道10年心聲

【緯來新聞網】曾為日本人氣動漫《鬼滅之刃》角色須磨配音的聲優東山奈央於8日宣布，將在明年為止暫停其歌手活動。她在個人演唱會親自向粉絲說明，表示：「隨著明年迎來歌手活動10周年，我決定暫時休息歌手活動。這是我自己思考後，親自做出的選擇。」

《鬼滅之刃》聲優東山奈央暫引退。（圖／翻攝IG）

談及原因時，東山也提到年齡與工作節奏的考量。她表示，無論是聲優或歌手活動，自己始終全力以赴，不斷提高對自己的要求、持續增加工作量，這樣的方式與隨著年齡增長的身體狀態似乎有所衝突，也讓她開始思考：「如果一直維持這樣的做法，總有一天可能會產生無法完全燃燒熱情的不完全感。」



至於休息期間將持續多久，東山坦言目前尚未確定，「不清楚會是5年，還是10年，現在都還沒有做出決定。」此外，官方也同時公布，東山將實現她長年以來「再一次和大家站上日本武道館」的夢想。



東山奈央是日本知名人氣聲優，代表作包括動畫《偽戀》桐崎千棘、《只有神知道的世界》中川加儂、《超時空要塞Δ》蕾娜・普勞拉、《鬼滅之刃》須磨，以及《名偵探光之美少女！》森亞露露香／光之美少女・阿爾卡納・影等角色。

