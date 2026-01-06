「鬼滅天后」要來了！LiSA宣布亞洲巡演 端午節連續2天小巨蛋開唱

娛樂中心／蕭翰弦報導

日本歌姬LiSA因演唱超人氣動漫《鬼滅之刃》 系列主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉紅遍全球，被粉絲封為「鬼滅天后」，昨晚（5）日LiSA無預警在社群宣布，將舉辦全新亞洲巡迴演唱會，名為「LiVE is Smile Always ～15～」，紀念她出道15週年的重要時刻，更即將一連兩天在台北小巨蛋開唱，消息曝光後瞬間引爆各大社群熱議。

官方釋出的巡演主視覺海報可見，LiSA頂著招牌鮮豔桃紅色短髮亮相，搭配黑色西裝外套與層次感十足的項鍊配件，整體風格介於搖滾與時尚之間，氣場全開。海報左側則以可愛草莓造型標誌結合「15」字樣，象徵一路走來的音樂歷程，也呼應「Live is Smile Always」傳遞的正向能量。

LiSA正式宣布即將舉辦亞洲巡迴演唱會，其中一站為台北小巨蛋。（圖／翻攝自IG @xlisa_olivex）

此次巡演為 LiSA 近兩年來首度展開的大型亞洲巡迴，其中最受台灣粉絲矚目的消息，莫過於她將於2026 年 6 月 19、20日連續兩天站上台北小巨蛋開唱，以台灣為首站，接著於 7月18日前往香港 AsiaWorld-Expo演出、8 月 1 至 2 日於首爾 Olympic Hall 演出，後續場次仍將陸續公布，足見她在亞洲市場的高人氣及影響力。

近年來LiSA歷經人生階段轉換，她與聲優丈夫鈴木達央感情一度面臨危機，但最終LiSA選擇原諒、補辦婚禮，2024年起，她陸續推出新作品並回歸大型舞台演出，音樂創作與舞台能量穩定輸出，展現更成熟且具力量感的音樂風格，也讓這次15 週年巡演更具象徵意義。

對台灣歌迷而言，LiSA與台北向來有著深厚連結，她過往多次來台演出皆秒殺。此次再度選擇小巨蛋作為重要的首站出發點，不少粉絲已在社群留言直喊「一定要搶票」、「6/19剛好端午節欸！」、「燒香拜佛希望抽中」、「紅蓮華要是現場聽，應該會跪著痛哭流涕」、「等了好久終於等到」、「壞消息…不一定買得到」。隨著官方正式公布日期，相關售票資訊目前尚未公布，不過將成為接下來關注焦點。

