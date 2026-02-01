鬼滅歌姬首攻蛋！「現場炸金球」 再盼大巨蛋

秒殺歌姬LiSA在台舉辦記者會。（圖／記者楊雅芸攝）





秒殺歌姬LiSA憑藉演唱《鬼滅之刃》主題曲爆紅，從西門河岸留言一路唱進台北小巨蛋，昨（31日）現在台北車站和粉絲見面，今日則是正式的記者會，特別和大家宣傳此次在6月19、20日的《2026 ASIA TOUR LiVE is Smile Always～15～in Taipe》演唱會。

對於出道15週年，LiSA唱進台北小巨蛋本人也表達了開心和榮幸，而一步一腳印完成夢想，她也說除了她自己，更感謝身邊的工作人員和粉絲，才能達成現在的成就。另外，LiSA也得知了有台北大巨蛋，因此先說先贏，新的夢想就是踏入大巨蛋，也期待粉絲繼續支持。

廣告 廣告

LiSA記者會上收到「賀十五週年」和「制霸小巨蛋」的驚喜。（圖／記者楊雅芸攝）

LiSA記者會上收到「賀十五週年」和「制霸小巨蛋」的驚喜。（圖／記者楊雅芸攝）

記者會現場，主辦單位也準備了驚喜，兩顆金球讓LiSA來揭開，各自寫下「賀十五週年」和「制霸小巨蛋」，一起預祝在出道15週年的特別日子，完成攻進台北小巨蛋開場。

LiSA這次巡演也是運用許多「草莓」元素，除了日文的「15」符合了日文諧音，平時她也十分熱愛草莓相關甜點，認為草莓和紅豆很搭配的同時，還是覺得才美就是百搭，之前來台都剛好是夏天，這次也很期待能吃到當季的草莓冰。

過去LiSA剛來台演出時候，曾壓力大到做惡夢，如今已經出道15週年，LiSA坦認雖然偶爾還是會有壓力，但起來就會趕緊回想演唱會的場景、在演唱會看到的每一張臉，藉此來遺忘惡夢，但真的站上舞台時候，其實惡夢裡的事情都不會發生。

對於在北美巡演時，與完全不通日文的歌迷互動，LiSA也分享了自己的心情，看到各國歌迷有不一樣的享受方式，不同文化交織在演唱會現場覺得十分神奇。

LiSA還擁有「鬼滅歌姬」的稱號，去年還第四度演唱《鬼滅之刃》主題曲〈残酷な夜に輝け〉。（圖／記者楊雅芸攝）

LiSA還擁有「鬼滅歌姬」的稱號，去年還第四度演唱《鬼滅之刃》主題曲〈残酷な夜に輝け〉。（圖／記者楊雅芸攝）

還擁有「鬼滅歌姬」稱號的LiSA，去年第四度演唱《鬼滅之刃》主題曲〈残酷な夜に輝け〉，被問及作品對於自己的意義，她坦言是讓她可以遇到更多不一樣的粉絲的作品，因為動漫文化的傳唱度，讓許多小孩、阿公和阿嬤都因此會唱她的歌曲，並認識她的重要存在。

LiSA再深入談及〈残酷な夜に輝け〉時候，也表達在舞台上不斷演唱，也是越唱越有共鳴，會在演唱途中想起動畫中的場景外，也會顯現出人生中的重要階段，因此對她而言真的是一首相當重要的作品。

工作輪流轉的LiSA，坦認這次其實自己沒有太多過年的氛圍，除了自己有日本《紅白》的演出，也有演唱會需要準備，因此其實都忙於工作，大多時間都在家裡，但也推薦粉絲她會考年糕沾醬油來吃，分享了自己的年味。

昨日在台北車站，LiSA也秀了幾句中文，記者會上被cue說中文時候，還笑稱自己小抄沒帶，但也還是在主持人的協助下，高喊：「新年快樂」、「恭喜發財」、「馬上有票！」



【更多東森娛樂報導】

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

●曾遭追上億稅務 金泰希千萬豪宅遭查封...公司發聲了

●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次

