「鬼滅歌姬」LiSA圓夢小巨蛋 15週年許願大巨蛋

「鬼滅歌姬」LiSA談起演唱《鬼滅之刃》主題曲是人生很重要的里程碑，連她阿公阿嬤的朋友也認識她。

日本歌姬LiSA以「秒殺歌姬」之姿旋風來台，今天出席記者會，為6月19日、20日台北小巨蛋演唱會宣傳。她拉開祝賀彩球，開心收下主辦單位祝福她「制霸小巨蛋」，笑說能在出道15週年這個具有紀念意義的時刻完成小巨蛋夢想，真的非常開心。她也直言下一個目標就是臺北大巨蛋，希望有朝一日能站上更大的舞台。

談到《鬼滅之刃》的合作，LiSA感性表示這部作品像是一條無形的線，讓原本不聽搖滾或動畫歌曲的人都遇見了她，「除了日本的小朋友會跟著唱，甚至連阿公阿嬤輩的朋友都認識我了。」她說這種跨越世代的相遇讓她非常幸福，能透過音樂和動畫作品，把不同年齡層的粉絲聚集在一起，對她來說是非常珍貴的經驗。

LiSA坦言至今仍會作惡夢，但她會安撫自己「沒問題、沒問題」。

她回憶北美演唱會的經驗，每個國家的粉絲表達熱情的方式不同，但都非常真誠。在台上看到大家一起合唱、揮動手燈、隨著節奏搖擺，讓她深刻感受到文化的多樣性，也很開心能和海外粉絲一起享受音樂。

LiSA將於6月在台北小巨蛋開唱兩場演唱會。

LiSA坦言：「我現在還是常做夢，夢到演唱會前一晚，現場一個人也沒有。」這種焦慮並未隨著成名消失，她會在腦海中不斷回想歌迷的笑臉，對著自己反覆說「沒問題、沒問題」，帶著這份不安勇敢上台。直到站上舞台，看見台下滿滿的應援，那種「想像以上的驚喜」才是她15年來不斷向前的動力。

私下生活中，LiSA有自己的小小儀式感。雖然年底忙著《紅白歌唱大賽》和巡迴演出，沒有過年的感覺，她還是會在家裡好好休息，穿得保暖、喝熱茶，並享受自己喜歡的甜點。她最愛草莓大福，內餡加紅豆是她心中完美組合，還喜歡把年糕切片，抹上奶油和醬油烤熟，像小小御好燒一樣美味。她笑說甜點幾乎什麼都可以搭配，巧克力和奶油都沒問題，甚至期待來碗草莓冰。

記者會尾聲，LiSA害羞地說中文小抄忘記帶，現學現賣中文高喊「新年快樂、恭喜發財、馬上有票！」希望6月的小巨蛋演唱會能與台灣粉絲見面，一起見證她完成出道15年的里程碑。

