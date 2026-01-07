「鬼滅歌姬」LiSA 出道 15 週年巡演台灣場公開！連兩天唱進台北小巨蛋 〈紅蓮華〉締造傳奇、兌現與歌迷的約定 亞巡資訊一次看

「明白了必須變強的理由，帶著我，前進吧！」歌詞一出，立刻喚起無數觀眾的共同記憶。這正是日本人氣搖滾歌姬LiSA為動畫 鬼滅之刃 獻唱的片頭曲 紅蓮華。隨著《鬼滅之刃》風靡全球，《紅蓮華》迅速掀起現象級熱潮，不僅在 YouTube 創下破億觀看次數，也讓LiSA的名字被更多人記住。

身形嬌小卻舞台氣勢十足的她，以穿透力極強的嗓音與熱血搖滾風格站穩動畫音樂界指標地位，也因此被譽為「動漫歌姬」。LiSA 於 5 日無預警宣布，將於 2026 年展開睽違兩年的個人亞洲巡迴演唱會「LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）」，不僅象徵出道滿 15 週年的重要里程碑，也兌現多年來對台灣歌迷的承諾。過去多次來台演出時，她曾在台上向粉絲喊話「希望下次能在台北小巨蛋見面」，如今這句話終於成真，LiSA 將於 6 月首度站上台北小巨蛋，連續兩夜以熱血歌聲引爆舞台。

廣告 廣告

LiSA 宣布 2026 年 6 月唱進台北小巨蛋，一連兩天與台灣歌迷相見。

回顧 2024 年的亞洲巡演，LiSA 早已用實績證明自身的超高人氣。當時台北場於國立體育大學綜合體育館舉辦，門票開賣即宣告完售，現場萬名歌迷齊聲高唱〈紅蓮華〉的震撼畫面，至今仍被粉絲視為經典名場面，也讓她被冠上「秒殺歌姬」的稱號。

出道 15 年來累積多首動畫代表作，LiSA 以熱血搖滾風格與強烈情感表現，穩坐日本動畫音樂界指標地位。

進入 2025 年後，LiSA 的行程依舊滿檔。除了順利完成美國巡迴演出，她也再度與現象級動畫《鬼滅之刃》合作，為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲之一〈残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night〉，這已是她第四度為該系列作品獻聲，再次展現其「靈魂歌姬」級地位。近期她也剛結束日本國內巡演「LiVE is Smile Always ～PATCH WALK～」，於年末再度登上 NHK《紅白歌合戰》舞台。

隨著出道 15 週年巡演計畫正式公開，台北站成為本次亞洲巡迴中最令台灣歌迷振奮的一站。LiSA 將於 2026 年 6 月 19 日、20 日，連續兩天在台北小巨蛋舉辦專場演出，預料再度掀起搶票熱潮。完成台北場後，巡演行程也將於 7 月前進香港亞洲國際博覽館，並於 8 月移師首爾奧林匹克廳，持續把充滿能量與情感張力的現場演出帶往亞洲各地。

從《Angel Beats！》嶄露頭角，到憑《刀劍神域》、《Fate/Zero》、《鬼滅之刃》等動畫主題曲累積龐大粉絲群，LiSA 以極具爆發力與情緒張力的嗓音，成功跨越動漫圈，躍升為日本主流樂壇代表性人物。尤其〈紅蓮華〉與〈炎〉接連創下驚人紀錄，更讓她站上日本音樂版圖的排行榜寶座。

【LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）亞洲巡演資訊】

台北場

時間：2026/6/19（五）～ 6/20（六）

場地：台北小巨蛋（Taipei Arena）

香港場

時間：2026/7/18（六）

場地：亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena）

首爾場

時間：2026/8/1（六）～ 8/2（日）

場地：Olympic Hall

（圖片來源：IG @xlisa_olivex）

更多放言報導

「日本有事」台灣相挺！台日產經友好促進會辦「海鮮千人宴」...葉建揚喊話：用行動讓日本知道「台灣一直都在」！

遭中國禁止入境...中裔日參議員石平一抵台即熱情喊「台灣就是獨立國家」：告訴世界兩岸絕非同屬一國