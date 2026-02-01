鬼滅歌姬LiSA出道15年"6月攻小巨蛋" 見面會吸3千台粉

生活中心／陳佳侖 、陳奎宏 台北報導

日本歌姬LiSA，因為獻唱人氣動漫"鬼滅之刃"聲名大噪，她特地來台宣布今年6月將首度登上台北小巨蛋開唱，就怕有黃牛亂入，演唱會特別採抽籤與實名制的方式登記，而昨天她也提前在台北車站會粉絲，吸引3000人到場，讓她深刻感受到台灣粉絲的熱情。

日本歌手 LiSA：「大家好我是LiSA。」

親切用中文打招呼，日本人氣動漫歌姬LiSA，一出場瞬間成為全場焦點，因為前一天，LiSA在台北車站舉辦見面會，吸引3000人朝聖。

日本歌姬LiSA見面會3000人擠爆北車。（圖／民視新聞）





日本歌手 LiSA：「上台以前大概聽到是有300人的抽選活動，我想說差不多是這個數字，所以到台北車站的時候，看到多了10倍的人，我嚇了一大跳，昨天先跟三千名粉絲約好了，一定會到台北小巨蛋現場，所以我也很期待到時候坐滿小巨蛋的景象。」

連自己都嚇好大一跳，沒想到自己的歌曲在台灣引發廣大迴響，為了感謝台灣粉絲，她也特別準備新年吉祥話。





日本歌姬LiSA用中文打招呼。（圖／民視新聞）





日本歌手 LiSA：「新年快樂，恭喜發財，馬上有票。」

日本歌手 LiSA：「我今年6月19.20這兩天，先完成我一個人唱進台北小巨蛋的夢想，但我也有聽說台北還有一個大巨蛋，所以我下一步的目標就是想要唱進台北大巨蛋，因為夢想就是先說就會實現，所以麻煩大家多多支持。」

就怕有黃牛亂入，LiSA的六月小巨蛋演唱會特別採實名制登記，加上抽籤的方式，她也許願下一步能站上台北大巨蛋，讓更多粉絲一起感受她的歌聲魅力。

