鬼滅歌姬LiSA將登小巨蛋

日本歌手LiSA昨日在台北晶華飯店舉行台北小巨蛋開唱記者會，她應邀用中文跟觀眾拜年展現親和的一面。（中央社）

本報綜合報導

日本知名動漫「鬼滅之刃」御用歌姬LiSA將於6月中首度唱進台北小巨蛋，她1日出席在台灣的記者會表示，能在出道15週年時攻蛋成功很開心，下一步夢想就是希望唱進大巨蛋。

LiSA多次為動畫演唱主題曲，招牌歌包含「鬼滅之刃」系列歌曲「紅蓮華」、「炎」、「照亮殘酷的夜晚」等。

LiSA前天一落地就前往台北車站舉辦粉絲見面會，她昨天在記者會上表示，「原本聽到有300人，我以為是這個數字，但其實是10倍的人，看到現場有嚇一跳。」

LiSA笑說，因為前天跟現場3000名粉絲約好了，不擔心台北小巨蛋的票房，「我一直都說想唱進台北小巨蛋，終於在15週年，這有紀念意義的一年完成夢想，很開心。」她也說，得知台北有大巨蛋後，下一步的夢想就希望唱進台北大巨蛋。