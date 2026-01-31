《鬼滅》歌姬LiSA無畏北車火災警報烏龍 放聲高唱〈紅蓮華〉壓驚眾生

演唱會歌單令許多歌迷好奇，LiSA俏皮地說：「Maybe」。

「鬼滅歌姬」LiSA 為宣傳 6 月攻蛋，今（31）日現身台北車站大廳舉辦快閃見面會，現場湧入超過3000名粉絲擠爆大廳。LiSA一上台就用中文甜喊：「很開心見到你們！」沒想到活動中途現場突響起火災警報，廣播不斷重複「一樓疑似有火災」，讓全場一度騷動。LiSA雖然露出驚訝表情，但隨即展現超強臨場反應，不顧主辦單位原定「不唱歌」的計畫，突然清唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉壓驚，讓全場驚喜到瘋掉。

為了即將到來的 6/19、6/20 台北小巨蛋演唱會，LiSA 現場親口宣布實名制抽選資訊，並感性表示能一路從 Live House唱進小巨蛋，實現這件事真的很幸福。被問到下一個目標？她毫不遲疑看向遠方，用英文與中文交替喊出：「Next dream TaipeiDome！下一步，台北大巨蛋！」更俏皮地用手比出望遠鏡姿勢看向台下，認真叮嚀粉絲：「我都記住大家了，要跟我約定一起前進下一步。」

LiSA看到舞龍舞獅團超開心。

適逢農曆年前夕，LiSA 特地準備中文小抄向大家拜年，一連串「馬力全開、馬上有票、馬上發財、馬到成功」的吉祥話講得超溜，可愛模樣萌翻全場。提到近況時，她坦言在日本行程非常緊湊，但在台北累積了這麼久，能親自帶好消息回來真的很HAPPY，更不斷強調：「謝謝大家來，真的見到你們很開心，很很很開心！」語氣中滿是藏不住的激動。

「秒殺歌姬」LiSA今（31日）在台北車站大廳舉辦快閃見面會，吸引超過3,000名粉絲。

LiSA問全場歌迷演唱會上想聽到甚麼歌？點名兩位幸運歌迷，他們許願想聽〈Believe in Myself〉與〈炎〉，LiSA語帶玄機地回答「Maybe」，笑說現在還不能透露歌單，希望把驚喜留到現場。活動尾聲，全場合唱〈紅蓮華〉的聲音幾乎掀翻北車屋頂，LiSA最後再次與大家勾手約定：「謝謝大家開心嗎？我們約定好小巨蛋見！」展現極致寵粉的一面。「LiSA Asia Tour 2026 LiVE is Smile Always～15～ in Taipei」將於2月5日至8日開放觀眾至遠大售票系統購票，將採實名登記抽選制。

