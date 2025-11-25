《鬼滅》票房破億！原作繪「忍醬」特典網哭了

生活中心／李筱舲報導



《鬼滅之刃》劇場版《無限城篇 第一章：猗窩座再襲》自上映以來，不僅在日本創下亮眼成績，上映31天票房就突破257億日圓，並在上映73天內累計超過350億日圓。在國際票房方面，目前累計已超過1000億日圓，觀影人次高達8917萬人，顯示鬼滅之刃在全球粉絲間依舊具備強大號召力。而官方也在今（25）日宣布推出最新劇場特典，由漫畫原作者「吾峠呼世晴」繪製胡蝶忍插圖，讓影迷感動不已。





原作者吾峠呼世晴為感謝影迷的支持，親手繪製一幅全新「胡蝶忍插圖」，並將其作為最新觀影特典贈送。（圖／翻攝自Ｘ ＠kimetsu_off）





今（25）日，鬼滅之刃官方在X平台上發佈消息，原作者吾峠呼世晴先生為了感謝到電影院支持劇場版的影迷，親手繪製了一幅全新的「胡蝶忍插圖」，並將其作為最新觀影特典贈送。故事中，胡蝶忍為了替姐姐報仇、保護他人，不惜犧牲性命，感動無數動漫迷。如今，吾峠呼世晴先生以另一種方式讓這個角色重現，讓影迷相當感動。官方也透露，這次特典將自11/29起發放，日本全國限定100萬名觀眾可獲得。

動漫《鬼滅之刃》深受全世界影迷的喜愛，影迷也感謝原作吾峠呼世晴創造出如此精彩的角色與故事。（圖／翻攝自Ｘ ＠kimetsu_off）

消息公布後，影迷在留言區表示：「吾峠老師，竟然有忍醬全新繪製插圖的訊息，真的非常感謝您，我一直很在意老師是否一切安好，所以收到這個真的非常開心，能再次感受到老師的線條、色彩、文字……讓我覺得無比幸福。」、「老師～我一直一直在等啊，這部大熱作品的一切，都是因為有老師的原作！真的非常喜歡您！感謝您創造了如此精彩的角色與故事！那短暫的忍醬離去的身影……看過她那充滿力量的英勇模樣後，更讓人忍不住流淚。」













