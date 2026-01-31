"鬼滅"紅蓮華原唱LiSA北車嗨唱 湧近3千人.竟遇警報器大響

生活中心／陳堯棋 鄭國陽 SNG 台北報導

演唱動漫"鬼滅之刃"主題曲爆紅的的日本歌手LiSA，為宣傳2026台北小巨蛋演唱會，今天（31日）特地在台北車站舉辦粉絲見面會，現場湧入近3千名粉絲力挺只清。她不只以中文祝粉絲新年快樂，更清唱神曲"紅蓮華"，讓現場氣氛嗨到爆！但過程中卻一度有火災警報器響起，所幸只是虛驚一場。

日本歌手LiSA"紅蓮華"：「知曉了得以變強的理由，還請帶領我前進吧。」"豬油骨，拿來滷"，以及"素素妹"等，鬼滅之刃主題曲的迷因梗，原唱直接在台北車站，唱給你聽！日本歌手LiSA：「一起唱，不管怎樣，抹滅不了的夢想也好，無法止步的此刻也罷，倘若能為了他人而變得強大，悲傷啊，謝謝你了。」

「鬼滅」紅蓮華原唱LiSA北車嗨唱 近3千人湧入竟遇警報器大響

"鬼滅"紅蓮華原唱LiSA。（圖／民視新聞）

日本人氣歌手LiSA，身穿黑色針織外套，頂著亮麗粉紅色短髮登場。她即將在6/19、20登上台北小巨蛋開唱，為宣傳演唱會，特地在農曆春節前夕，在台北車站舉辦粉絲見面會。日本歌手LiSA：「"紅豆泥"(真的)，見到你們很開心，新年快樂，馬到成功，and馬年行大運。」用中文吉祥話，祝福現場近3千名粉絲新年快樂，展現十足誠意。還一起拿出日文手幅大合照，並抽出300名幸運兒，上台近距離互動、打招呼，但現場也一度出現小插曲。

"鬼滅"紅蓮華原唱LiSA，和粉絲近距離互動。（圖／民視新聞）

主持人：「這是插曲嗎？OK，大家冷靜，保持鎮靜。」車站大廳突然響起火災警報，所幸最後證實只是烏龍一場，活動順利繼續進行。下周第一波實名制登記開跑，她也祝福所有粉絲，都能夠"馬上有票"。





