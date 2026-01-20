鬼父性侵長達7年！對12歲養女喊「想要妳的處女」 日男荒謬辯：我們是兩情相悅

日本一名狼父，將魔爪伸向當時年僅12歲的養女。（示意圖，由AI生成）

日本近日審理一起令人髮指的家庭性侵案。一名59歲男子被控從養女12歲起，長期對其進行性虐待，次數高達數十次，時間橫跨長達7年。面對檢方起訴，該名繼父竟在法庭上大言不慚地辯稱兩人是「兩情相悅」，荒謬言論引發日本社會強烈憤慨。檢方已正式對其求處7年有期徒刑，全案將於2月底宣判。

趁妻育兒崩潰伸狼爪！養女慘淪洩欲工具

《靜岡電視台》報導，這名住在靜岡縣的無職男子，於2018年開始對當時年僅12歲、尚在就讀小學的養女下手。男子在法庭上供稱，當時妻子因育兒焦慮（育兒精神官能症）對他態度冷淡，反觀養女對他溫柔體貼，讓他開始將年幼的女兒視為「女性」看待，甚至對其告白：「妳好可愛，我好喜歡妳。」

隨後，男子便以「想要妳的貞操」為由，強行與未達法定性自主年齡的養女發生性關係。這場噩夢一直持續到2025年男子被捕為止，時間長達7年。

「我們是真愛」？鬼父辯稱：那時不知道13歲以下違法

在1月19日的庭審中，面對檢方追問，男子雖然承認發生性行為，卻極力否認自己是「蘿莉控（戀童癖）」。他辯稱自己當時精神狀態不佳，且堅信養女也愛著他，「因為覺得是兩情相悅，才覺得沒關係」。

當被問及法律常識時，男子更推諉表示，雖然知道跟幼女發生關係不好，但並不清楚當時法律明確規定「13歲以下」即屬違法。即便妻子曾懷疑兩人關係「太親密」並進行質問，男子仍持續對養女伸出狼爪，甚至妄想未來能與養女「修成正果」。

檢方怒斥：利用少女無知 卑劣行為踐踏人格

檢察官在論告中嚴厲譴責，受害者當時年僅12歲，甚至連「處女」和「性行為」的正確定義都不完全理解，被告卻利用其未成熟的心理與保護者的地位，積極侵害被害人的性自主權，行為極其卑劣、惡質。

檢方進一步指出，男子事後企圖以「戀愛感情」和「非強迫」來合理化自己的罪行，顯示其毫無悔意，一心只想減輕責任。這種行為對被害人的人格形成造成了巨大的負面影響，動機完全不值得同情。

求刑7年與5年之爭 判決將於2月揭曉

目前檢方建請法院判處被告7年有期徒刑；而辯護律師則主張事實無誤，但認為懲役5年較為適當。這起震驚日本社會的家庭悲劇，預計將於2月25日正式宣判結果。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

