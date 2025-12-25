鬼片驚見不該出現的臉！初孟軒拍1幕背後冒男臉 被導航帶往荒郊深處急燒符咒救愛貓

初孟軒（左起）與3位新人陳昱廷、安俊朋、顏廷儒在《啵me之我的青春住了鬼》片中組成劇團，意外揭開一個都市傳說。劉耀勻攝

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》將於近日上映，主演群初孟軒、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒於24日現身媒體聯訪，大爆片場與私下的驚悚花絮。這部以窮劇團轉型「沉浸式劇場」為背景的電影，戲裡戲外竟都招來好兄弟湊熱鬧。

初孟軒語出驚人地透露，直到宣傳期他才得知成片中竟剪進了「靈異加持」的畫面，「銀幕上明明是女演員，身後卻出現一張短髮男人的臉」。這份不寒而慄的真實靈異感，也讓初孟軒呼籲膽大的觀眾進戲院尋找這張神祕男臉。

導航失靈開進荒郊野外 初孟軒靠濟公符咒救貓

接連拍攝4部鬼片的初孟軒，受訪時分享了最令他毛骨悚然的經驗。他回憶某次在片場聊鬼故事，現場突然瞬間安靜且雞皮疙瘩暴起，沒想到當天收工開車回家，Google Map竟失靈將他帶往荒郊野外深處。

廣告 廣告

初孟軒當時憑直覺迴轉開回市區，到家後家中的貓卻對著空處狂叫不止，直到他拿出濟公師父給的2張符紙燒化灑淨，一切才恢復正常。有了這次經驗，他現在拍片隨身都會準備「很厲害」的護身符。

初孟軒這兩年拍了4部鬼片，某次要從拍攝場地回家，竟然被Google map帶到荒郊野外。劉耀勻攝

沒插電的冰箱藏餅乾！ 陳昱廷遇已故外籍母子關心

陳昱廷則分享了在嘉義出差時的一段靈異往事。當時她獨自入住旅館，半夢半醒間見到一位披頭散髮的女性靈體，溫柔地要她好好休息，並告知冰箱裡有餅乾。陳昱廷醒後打開那台「根本沒插電」的冰箱，竟真的發現一包餅乾，嚇得她連行李都沒收好就匆忙退房。

事後打聽才知該處曾有窮困的外籍母子過世，陳昱廷感性表示，雖然被嚇壞，但感受到對方的關心，覺得並非所有靈體都帶有敵意。

初孟軒（左）與陳昱廷分享拍攝鬼片碰上的靈異事件，陳昱廷在嘉義旅館裡夢見有人請她吃餅乾，竟然在沒插電的冰箱裡真的發現有一包餅乾。劉耀勻攝

顏廷儒挑戰羞恥「女僕裝」 初孟軒補刀：皮膚白很有感覺

除了靈異話題，戲中為了呈現窮劇團的窘境，顏廷儒更是挑戰了從影以來的「羞恥尺度」。他在片中為了維持生計，不得不換上跨足非主流副業的神祕服裝。初孟軒現場加碼爆料，顏廷儒在片中的造型其實是「女僕裝」，更調侃他因為皮膚白皙，穿上去非常有「感覺」，完全不必化特殊妝容就充滿視覺衝擊。四位演員私下感情極佳，還會一起去市場包水餃，這份革命情感也為這部包裝在鬼片下的青春愛情故事增添了不少火花。



回到原文

更多鏡報報導

田啟文首度來台拍片！《雙囍》迷信老爸舉動嚇壞劉冠廷 網友：婚禮PTSD發作

朱孝天揭「耳鳴惡疾」認了唱歌會走音！ F4合體再無可能要大家「截圖廣傳」

泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳