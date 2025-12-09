《鬼聲泣3》發生地 泰緬邊境──邦薩諾比昂的鬼到底有多少種？

10月初在泰國上映的鬼片《鬼聲泣3》雖然口碑與票房都不如第二部好，但仍然拿下2025年年度票房第一。圖／翻攝車庫娛樂臉書

洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、成大台文系兼任助理教授、台泰交流協會創會秘書長暨理事

10月初在泰國上映的鬼片《鬼聲泣3》雖然口碑與票房都不如第二部好，但仍然拿下2025年年度票房第一名，來台上映的宣傳雖然也沒有像以往那樣多，但同樣拿下2025年泰國電影來台上映的第一名，可見此IP仍然培養了一群死忠的粉絲持續觀看，而明年也預計會拍攝《鬼聲泣前傳》，談到為何亞克大哥會熟悉各種驅鬼的儀式，如何從一名軍人變成驅鬼師？

《鬼聲泣3》可以說是整個系列的完結之作，因為這次的主要劇情是為了解答黑衣女寄生靈到底怎樣出現的？還有為何這個黑衣女寄生靈要來找亞克大哥他們一家人的麻煩？以及為何她好像特別不喜歡亞克大哥？當然，最大的重點是黑衣女寄生靈的本體到底在哪裡？

黑衣女寄生靈的由來？

首先寄生靈（ผีปอบ）並不是普通的鬼，也不是專門吃屍體的鬼，而是某位修煉黑魔法的巫師或女巫，因為被魔法反噬的關係，因此被各種靈體控制肉體之下才變成寄生靈。一般來說，寄生靈以吃生食為主，不會主動攻擊人類，除非人類身上出現血或傷口，寄生靈才有可能無法克制的去攻擊人類，然後吃掉對方的腸子。

當然，寄生靈如果細分的話，還可以分成普通寄生靈（ปอบธรรมดา）、遺傳寄生靈（ปอบเชื้อ）與換臉寄生靈（ปอบแลกหน้า），在《鬼聲泣》系列作品中，主要出現的就是換臉寄生靈。這種寄生靈需要不斷找到新的宿主，然後透過交換信物來轉移靈體，交換成功之後就會把舊的身體吃掉。在《鬼聲泣》故事中，牙齒就是關鍵的信物，因此《鬼聲泣3》的電影開頭才會出現小妹掉牙齒的橋段，主要就是為了鋪陳那個牙齒被黑衣女寄生靈的手下拿走。

電影開頭就交代到，原來黑衣女寄生靈原本是住在泰緬邊境的緬甸少數民族，主要是祭拜緬甸的某尊女神，並且應該也是修煉黑魔法的女巫，但她為了躲避英國軍隊的追殺，冒險帶著小孩要渡河，結果小孩卻慘遭軍人槍殺，悲傷過度的她失去了信仰，於是衝到神壇放火同歸於盡。但由於她是女巫的身份，因此她怨念與曾經被她控制的靈體反過來控制了她，最終導致她變成黑衣女寄生靈，並且反過來報復那些村莊裡的人，甚至還跑到泰北地區去擴張領地，因此才有《鬼聲泣2》開頭的緬甸景東戰爭橋段，以及位於泰北地區的寄生靈巢穴。

由於黑衣女寄生靈罪惡多端，因此最後村裡的人只好請當時的大師來封印她。封印的地點是在泰緬邊境的「邦薩諾比昂（บ่องสะโหนดเบียง）」的洞穴當中，並且透過壁畫記錄了這件事情，用以警惕後人。

黑衣女寄生靈的復活

時間來到第二次世界大戰期間，當時泰國與日本都是軸心國成員，因此日軍不能殺害泰國公民，但是居住在北碧府靠近泰緬邊境的少數民族沒有泰國公民身份，所以就成為日軍燒殺擄掠的對象。而村莊內的資深女巫為了報復日本軍隊的殘忍行為，因此想到要透過獻祭的方式來復活黑衣女寄生靈。

結果沒想到，黑衣女寄生靈復活之後，不只殺害日本軍隊，連整個村莊內的人都被殺害，只有當初進行儀式的女巫婆婆成為永生不死的僕人，就像《鬼聲泣2》當中的那位士兵一樣，是負責要幫黑衣女寄生靈找食物的僕人，這些被黑衣女寄生靈殺害後的亡靈也會被永遠困在山洞之內無法超生。

因此，當主角一行人進入山洞之後，才會不斷遭遇各種寄生靈攻擊，這些寄生靈基本上是靠著黑衣女寄生靈的法力生存下來，他們與黑衣女寄生靈之間有互利共生的關係，因此女巫婆婆才會想盡辦法要誘騙亞克大哥來到洞穴，為的就是要用亞克大哥的血來開啟儀式，以及小妹的身體為宿主，再加上大姐剛出生的嬰兒爲祭品，湊齊三個條件之下才能復活黑衣女寄生靈。當然結局大家都已經到了，最終黑衣女寄生靈還是再度被亞克大哥打敗，並且封印在地獄當中，只是過程真的相當緊張刺激。

泰緬邊境全長2,416 公里，經常戰亂，圖為2024年緬甸村民越過莫伊何逃往泰國。圖／東方IC

邦薩諾比昂的各種鬼

邦薩諾比昂是真實存在於北碧府靠近緬甸邊界的地點，且真的是一個相當有名的鬼景點，據說當地的鬼比人多—堪稱鬼村莊。而這次在森林中出現的鬼包含：從水中抓住主角一行人的「水妖（ผีพราย）」以及會在森林樹上跳來跳去的「鹽猿鬼（ผีโป่งค่าง）」。

「水妖」是一種靈體，主要生活在水中，但也可以在陸地上出現，在各種鬼魂當中的位階最低，在水妖之上還有：幽靈（ภูติ）、鬼（ผี）、惡魔（ปีศาจ）。水妖是由腐蝕的植物與動物所聚集而成，會以女性的外表出現，通常身穿白衣或者化為一團鬼火。她會在河邊等待受害者出現，奪取人類的身體來當作自己的軀殼，類似華人文化的水鬼抓交替概念。不過，因為這種鬼的等級很低，因此亞克大哥一行的法器很快就能解決掉，只是突然間出現還是會讓人措手不及。

「鹽猿鬼」是一種生活在乾燥鹽林或鹽地的惡鬼，它的外型長得像猿猴，它主要任務是守護鹽地。它是死去的長臂猿的靈魂所形成的鬼，會附身在活著的長臂猿身上，能發出比正常的長臂猿更大的聲音，會在夜間的森林中出巡，攻擊在森林過夜的人的腳趾，吸取腳趾的血直到人死亡。因此，在《鬼聲泣2》電影中，亞克大哥團隊在森林裡過夜時，才會選擇在樹上扎營，為的就是要避免被這種鬼半夜偷襲。

新法器—驅鬼銀鈴

《鬼聲泣》系列除了有奸詐狡猾難以對付的黑衣女寄生靈以外，每一部都有解鎖新的驅鬼神器，在《鬼聲泣3》電影出現的「銀鈴（กระพรวนเงิน）」是一種神聖的護身符，它的聲音可以用來提醒有鬼要靠近，也能防禦不好的事物與「惡靈」，如果使用者對這個法器的信仰度高，它甚至也可以用來攻擊惡靈。

總結來說，《鬼聲泣3》雖然不算是整個系列當中的最佳作品，但作為一個階段性的完結之作，仍然是有不少可看之處。由於明年已經確定是拍前傳，因此還會不會有《鬼聲泣4》就不得而知了，但如果有繼續拍下去，相信這個IP本身也會成為近年來泰國鬼片的經典代表作，畢竟今年這部電影已經有受到新加坡萬聖節活動邀請展出，如果未來持續發展下去，說不定能會吸引不少外國旅客去這些鬧鬼森林朝聖，發展出各地區的「恐怖觀光行程」。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



