「鬼見愁」吳敦病逝 江南案真相永遠成謎

竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦3日病逝享壽77歲，他年輕時與前幫主陳啟禮、堂主董桂森犯下轟動的「江南案」，隨著3人均已離世，真相也因此永遠成謎。

竹聯幫大老吳敦3日病逝。（圖／報系資料照）

吳敦為竹聯幫創幫元老、綽號「鬼見愁」，1984年當時與竹聯幫首任總堂主陳啟禮及忠堂堂主董桂森，受情報局指揮前往美國加州刺殺筆名「江南」的旅美作家劉宜良，3人掌握劉宜良作息於10月15日上午9點下手，董桂森持左輪手槍先打中劉宜良眉心，劉倒地後吳敦再朝胸、腹補2槍確認死亡。

廣告 廣告

「江南案」發生後震驚台、美2地，美國甚至由聯邦調查局進行跨境犯罪調查，強力施壓要求逮捕陳啟禮等3人歸案，3人結束任務後逃回台灣，陳啟禮與吳敦同年遭逮捕入獄判處無期徒刑，董桂森則流亡美國遭逮捕。

吳敦與陳啟禮服刑6年經過2次減刑於1991年獲釋，同年董桂森在美國聯邦監獄中一場鬥毆中遭刺殺身亡，陳啟禮後來前往柬埔寨發展，2007年因罹患胰臟癌赴香港治療同年病逝，吳敦則於3日病逝，「江南案」3名槍手均已不在人世。

由於江南案為情報局主導在美國本土執行的刺殺行動，當年被意指總統蔣經國授意，但最後情報局長汪希苓、副局長胡儀敏及第三處副處長陳虎門等人遭逮捕，並定調為情報局官員「獨斷專行」的個人行為結案，但隨著吳敦去世，這件世紀大案的真相也將永遠無法解密。

吳敦轉戰演藝圈後成立影視公司製作許多膾炙人口的電影，也捧紅林志穎、賈靜雯等知名藝人，近年傳出身體狀況不佳後即鮮少公開露面，病逝消息傳出黑白兩道與演藝圈都感到震驚，家屬將於15日在北市懷愛館舉行告別式。

延伸閱讀

竹聯幫大老吳敦昨日上午病逝 享壽77歲

馬英九與呂秀蓮恩師孔傑榮逝世 享壽95歲