「鬼見愁」吳敦睡夢中離世！女兒揭「父親最大心願」

娛樂中心／李明融報導

前竹聯幫大老、影視大亨吳敦傳出於昨（3日）辭世，享壽77歲。其女證實父親是在睡夢中安詳離開，目前家屬訃聞已曝光，靈堂也布置完成，預定於2月15日舉行家祭後隨即火化，將以低調方式送行。回顧吳敦一生，從闖蕩江湖到成為影視產業最具影響力的人物之一，充滿傳奇色彩；其女吳尉慈也感性分享父親生前最後的心願與離世過程。

竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦離世！女兒揭「父親最大心願」：全都處理好了

吳敦早年在竹聯幫輩分極高，在江湖上獲得「鬼見愁」的封號。（圖／翻攝畫面）

從「總護法」到影視大亨 一手捧紅林志穎、金城武





廣告 廣告



吳敦早年在竹聯幫輩分極高，因個性勇猛、經常擔任前線衝鋒，在江湖上獲得「鬼見愁」的封號。他曾涉入1984年震驚台美的「江南案」入獄服刑6年多，出獄後轉往影視圈發展，曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、郝劭文等知名藝人，成功從幫派總護法轉型為台灣影視圈大亨。然而，他在2019年健康出現狀況，曾因將名下市值約2.5億元的房產借名登記給長子吳庭言，反遭捲款斷聯，一度被迫借貸度日並憤而告子。直到去年底他發表回憶錄《江南案與我的一生》，當時陳啟禮之子陳楚河也現身支持；雖然當時吳敦手持麥克風時略顯顫抖，身體狀況微恙，但仍堅持完成回憶錄的發表。

竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦離世！女兒揭「父親最大心願」：全都處理好了

吳敦（左2）蛻變成影視圈大亨，去年完成人生最大心願。（圖／翻攝自釋小龍IG）





睡夢中安詳辭世 女兒：人生劇本已圓滿處理





根據《中國時報》報導，吳敦的女兒吳尉慈表示，父親在睡眠中走完一生，家人發現時其呼吸已趨緩。她感傷道「過程很安詳，是一個很好的結局，他好像自己選了這一天」。她提到父親近年需長期洗腎、心臟狀況也不佳，但能在睡夢中離世，就如同他自己安排好的劇本。吳尉慈也特別澄清，吳敦生前已與兒子和好，並未撕破臉。她強調父親生前最大的心願就是出書，並已於去年底順利達成，「他的人生就是照著劇本走，該見的人、該解的誤會，全都處理好了，最後用最安靜的方式離開」。

原文出處：竹聯幫大老「鬼見愁」吳敦離世！女兒揭「父親最大心願」：全都處理好了

更多民視新聞報導

竹聯幫大老吳敦離世享壽77歲！轉戰影劇圈曾捧紅賈靜雯

袁惟仁正妹愛女悲慟發文！不捨喊話：下輩子牽我走紅毯

大S逝世一週年！蔡康永見大S雕像感嘆發聲

