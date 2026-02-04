「鬼見愁」吳敦離世！晚年遭兒子捲款借貸度日 女兒揭他最大心願

娛樂中心／林昀萱報導

吳敦病逝。（圖／翻攝自臉書）

曾打造林志穎、金城武等一線巨星的重量級製作人吳敦，3日傳出辭世，享壽77歲。吳敦早年身處江湖，後來轉戰影視產業，成為長宏影視的重要推手，橫跨黑白兩道的人生背景，也讓他成為90年代影壇最具影響力的人物之一，晚年曾爆出遭兒子捲款落魄借貸度日。吳敦的女兒吳尉慈也分享父親最大心願及離世過程。

吳敦病逝享壽77歲，吳敦在竹聯幫輩分極高，早年個性衝動，勇於在前線衝鋒，因此在江湖上獲得「鬼見愁」的稱號。後來涉及江南案被捕入獄；在出獄後創立影視公司，開始轉往娛樂圈發展，捧紅林志穎、金城武、賈靜雯等人。不過，2019年他因健康狀況不佳將名下市值約2.5億元房產借名登記給大兒子吳庭言，卻遭捲款斷聯，導致他一度落魄到借貸度日甚至落淚遞狀告子。去年底他發表回憶錄《江南案與我的一生》，當時可見身體微恙手抖，之後更是每況愈下。

據《中時新聞網》報導，吳敦女兒吳尉慈透露，父親近年需要洗腎、心臟也不好，但離世前一天與家人相聚狀況還行，最後是家人發現他呼吸變慢、在睡夢中離世。她感嘆就好像是父親安排好的劇本，在自己選好的日子走了「冥冥之中都安排好」。針對昔日遭兒子捲款，吳尉慈也澄清父子已和好並未撕破臉，表示父親的最大心願就是出書，去年底已完成，他想說的話都在裡面。

